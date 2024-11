Curryjev šov ob povratku kapitana Klaya: Boli, ko si na drugi strani

Klay Thompson je po dolgih in uspešnih trinajstih letih poleti zapustil Golden State Warriorse in se odpravil v moštvo Luke Dončića. Pri Dallas Mavericksih je svojo pot začel uspešno, po prvih desetih tekmah sezone pa je prišel čas za zelo poseben enajsti obračun. Vrnil se je v San Francisco, kjer so mu nekdanji navijači in delodajalci pripravili posebno dobrodošlico, njegov nekdanji soigralec Stephen Curry pa je poskrbel za to, da je poleg lepih spominov s seboj v Teksas odnesel tudi poraz.