Curryjeva mojstrovina za zmago bojevnikov, Milwaukee ugnal New York

Pomembno zmago po nestanovitnem začetku sezone z novo okrepitvijo Damianom Lillardom so dosegli Milwaukee Bucksi, ki so v domači dvorani s 110:105 premagali New York Knicks. Do tretje zmage v sezoni (3-2) so prišli kljub 45 točkam Jalena Brunsona za New York.

Lillard je bil prvi strelec domačinov s 30 točkami, vključno s trojko za dokončno vodstvo Milwaukeeja 1:03 minute pred koncem. Giannis Antetokounmpo je dosegel 22 točk, osem skokov in šest podaj.