'Čustva, ki jih kažem med tekmo, so znak, da mi je zares mar'

Lakers - Pacers FOTO: Profimedia

Tekmo so sicer bolje začeli košarkarji Indiane, ki so vodili vse do zadnjih minut prve četrtine, nato pa je Luka Dončić svoje moštvo popeljal v vodstvo z dvema zaporednima trojkama. Ljubljančan je že v prvih 12 minutah zbral 22 točk.

"Počutil sem se odločno, danes so bile noge prave. To tekmo smo vsekakor morali dobiti, zato smo jo začeli agresivno in naredili dober vtis," je svojo predstavo v prvi četrtini komentiral Dončić. "Ko zadevaš met za metom, je to odličen občutek. Celotna ekipa je s tabo in sploh če zmaguješ, so občutki zares odlični. Nocoj sem se počutil neverjetno."

Statistika Lakers - Pacers FOTO: Sofascore.com

V drugi in tretji je dodal še 22 točk, zadnjo četrtino pa je lahko ob visokem vodstvu Lakersov spremljal s klopi, počitek pa mu je, kot je priznal po tekmi, prišel zelo prav. "Bil sem samo vesel, da sem lahko v zadnji četrtini zgolj sedel na klopi. Tekme, ki napočijo dan po prejšnji tekmi, niso nikoli enostavne. Morali smo se izkazati na igrišču in odigrati na polno, tako da sem bil vesel, da sem lahko presedel tisto četrto četrtino," je dejal 27-letnik.

Luka Dončić proti Indiana Pacers FOTO: Sofascore.com

Dončić je na parketu preživel 32 minut in dosegel 44 točk, 9 skokov in 5 podaj.

Ne le v napadu, Dončić je prikazal odlično predstavo tudi v obrambi, ukradel je tri žoge in zbral dve blokadi. "Poskušam le opraviti svoje delo, biti bolj agresiven, bolj angažiran in bolje odigrati v obrambi," je dejal prvi mož večera in dodal: "Pacersi so igrali zelo hitro, morali smo okrepiti svojo obrambo in veliko uporabljati roke, mislim, da smo opravili precej dobro delo v obrambi, večkrat moramo odigrati tako."

Lakers - Pacers FOTO: Profimedia

Slovenec je zadel sedem od 14 metov za tri točke, pri metu z razdalje pa so bili razpoloženi tudi njegovi soigralci. Marcus Smart je zadel tri od štirih metov za tri točke (75 %), Luke Kennard tri od petih (60 %), dvakrat pa je bil natančen tudi Rui Hačimura (67 %). "Morali bi še večkrat metati," se je pošalil Dončić. Lakersi so dan prej klonili proti Denverju, po zmagi nad Indiano pa ne bodo imeli veliko počitka, saj jih že v nedeljo čaka nova zahtevna tekma. Gostili bodo New York Knickse, tretje moštvo vzhodne konference.

Luka Dončić FOTO: Profimedia

"V tekmo se bomo podali z enako mentaliteto. Vemo, kakšna ekipa so, imajo odlične košarkarje, predvsem Jalena Brunsona. Na tekmo bomo morali prenesti to obrambno naravnanost in hkrati doseči veliko točk. Proti najboljšim ekipam včasih malo trpimo, zato želimo zmagovati tudi na zahtevnejših tekmah." Dončić je sicer pogosto tarča kritik zaradi čustvenih odzivov med tekmami, a sam se za takšne kritike ne zmeni. "To samo pomeni, da mi je res mar za igro. Želim zmagati na prav vsaki tekmi in zato kažem veliko čustev, kar pa pomeni, da mi košarka pomeni zelo veliko," je pojasnil Ljubljančan.