Dončić spregovoril o boleči lekciji in odgovornosti, ki jo nosi pri Lakersih

Luka Dončić FOTO: AP

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je bil k ikonični franšizi Los Angeles Lakers "trejdan" (zamenjan) 2. februarja 2025. Lakersi so ena najuspešnejših franšiz v zgodovini lige NBA. Osvojili so kar 17 naslovov prvaka lige NBA, več jih imajo le Boston Celtics. Zato se v mestu angelov vsako sezono pričakuje naslov prvaka. Pričakovanja navijačev so ogromna, zato je vsaka napaka, prav tako pa tudi vsaka poškodba, pod dodatnim drobnogledom. Tega se zaveda tudi Dončić, ki je prevzel odgovornost za poslabšanje poškodbe zadnje stegenske mišice, ki jo je staknil 2. aprila na tekmi proti Oklahomi. Čeprav je bolečino začutil že v prvem polčasu, je nadaljeval z igro in si v tretji četrtini poškodbo še poslabšal. Priznal je, da bi moral igro zapustiti že prej. "Ko gre za mojo željo po zmagi, sem preprosto trmast," je pojasnil. Odločitev obžaluje, saj je verjel, da so imeli Lakersi dovolj kakovostno moštvo za boj za naslov prvaka. Pomemben del poletja je namenil tudi povezovanju ekipe. Avgusta je soigralce gostil v Ljubljani, kjer so se ob treningih družili na večerjah, igrali golf in spoznavali njegovo domače okolje.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: Profimedia

Kaj pravi o LeBronu Jamesu in prihodnosti ekipe?

Dončić je pojasnil, da je bilo bistveno, da se igralci bolje spoznajo. Po odhodu LeBrona Jamesa in številnih kadrovskih spremembah bodo morali člani franšize iz Los Angelesa hitro zgraditi moštveno kemijo. O Jamesu je govoril spoštljivo. Poudaril je, da mu je izkušeni zvezdnik pustil prostor, da igra po svoje, in da je v skupni sezoni užival. Prepričan je, da bi lahko jezerniki v končnici dosegli več, če sam in Austin Reaves ne bi imela težav s poškodbami. Pri novih soigralcih ceni predvsem tiste, ki znajo dobro braniti, zadeti z razdalje in ustvarjati z žogo. Dončić meni, da imajo jezerniki dovolj kakovostno ekipo, kar bi lahko bilo še posebej pomembno v končnici. Medtem ko na igrišču izstopa po svoji tekmovalnosti, je v zasebnem življenju precej bolj zadržan. Njegova tekmovalnost včasih zaide predaleč, zlasti v odnosu do sodnikov. V pretekli sezoni je prejel 16. tehnično napako in avtomatično kazen ene tekme. Poskušal je najti načine, kako bi bolje obvladoval jezo, vendar mu niti nasvet, naj si v mislih prepeva pesem, ni pomagal, izpostavlja revija.

Kaj meni o ideji evropske lige NBA?

O načrtovani evropski ligi NBA je razpravljal tudi s komisarjem lige Adamom Silverjem. Podpira razvoj projekta, vendar opozarja na zapletenost evropskega košarkarskega okolja. Če bi ob evroligi in evropskem pokalu nastala še liga NBA Europe, bi po njegovem obstajala tri vzporedna tekmovanja. "To bodo tri lige. To je težko uskladiti. Morala bi biti ena liga. Tako to deluje," je razmišljal o prihodnosti evropske klubske košarke.