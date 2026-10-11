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Dončić spregovoril o boleči lekciji in odgovornosti, ki jo nosi pri Lakersih

Los Angeles, 11. 10. 2026 11.53 pred 36 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Š.Z. STA
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v obsežnem pogovoru za ameriški športni medij Sports Illustrated spregovoril o zahtevni pretekli sezoni in odgovornosti za poškodbo, ki je končala njegovo sezono, ter o novi vlogi pri 17-kratnih NBA-prvakih Los Angeles Lakers. Nekaj besed je namenil tudi LeBronu Jamesu.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je bil k ikonični franšizi Los Angeles Lakers "trejdan" (zamenjan) 2. februarja 2025. Lakersi so ena najuspešnejših franšiz v zgodovini lige NBA. Osvojili so kar 17 naslovov prvaka lige NBA, več jih imajo le Boston Celtics. Zato se v mestu angelov vsako sezono pričakuje naslov prvaka. Pričakovanja navijačev so ogromna, zato je vsaka napaka, prav tako pa tudi vsaka poškodba, pod dodatnim drobnogledom. Tega se zaveda tudi Dončić, ki je prevzel odgovornost za poslabšanje poškodbe zadnje stegenske mišice, ki jo je staknil 2. aprila na tekmi proti Oklahomi. Čeprav je bolečino začutil že v prvem polčasu, je nadaljeval z igro in si v tretji četrtini poškodbo še poslabšal. Priznal je, da bi moral igro zapustiti že prej.

"Ko gre za mojo željo po zmagi, sem preprosto trmast," je pojasnil. Odločitev obžaluje, saj je verjel, da so imeli Lakersi dovolj kakovostno moštvo za boj za naslov prvaka.

Pomemben del poletja je namenil tudi povezovanju ekipe. Avgusta je soigralce gostil v Ljubljani, kjer so se ob treningih družili na večerjah, igrali golf in spoznavali njegovo domače okolje.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: Profimedia

Kaj pravi o LeBronu Jamesu in prihodnosti ekipe?

Dončić je pojasnil, da je bilo bistveno, da se igralci bolje spoznajo. Po odhodu LeBrona Jamesa in številnih kadrovskih spremembah bodo morali člani franšize iz Los Angelesa hitro zgraditi moštveno kemijo.

O Jamesu je govoril spoštljivo. Poudaril je, da mu je izkušeni zvezdnik pustil prostor, da igra po svoje, in da je v skupni sezoni užival.

Prepričan je, da bi lahko jezerniki v končnici dosegli več, če sam in Austin Reaves ne bi imela težav s poškodbami. Pri novih soigralcih ceni predvsem tiste, ki znajo dobro braniti, zadeti z razdalje in ustvarjati z žogo. Dončić meni, da imajo jezerniki dovolj kakovostno ekipo, kar bi lahko bilo še posebej pomembno v končnici.

Medtem ko na igrišču izstopa po svoji tekmovalnosti, je v zasebnem življenju precej bolj zadržan. Njegova tekmovalnost včasih zaide predaleč, zlasti v odnosu do sodnikov.

V pretekli sezoni je prejel 16. tehnično napako in avtomatično kazen ene tekme. Poskušal je najti načine, kako bi bolje obvladoval jezo, vendar mu niti nasvet, naj si v mislih prepeva pesem, ni pomagal, izpostavlja revija.

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Kaj meni o ideji evropske lige NBA?

O načrtovani evropski ligi NBA je razpravljal tudi s komisarjem lige Adamom Silverjem. Podpira razvoj projekta, vendar opozarja na zapletenost evropskega košarkarskega okolja. Če bi ob evroligi in evropskem pokalu nastala še liga NBA Europe, bi po njegovem obstajala tri vzporedna tekmovanja.

"To bodo tri lige. To je težko uskladiti. Morala bi biti ena liga. Tako to deluje," je razmišljal o prihodnosti evropske klubske košarke.

Razlagalnik

Adam Silver je od leta 2014 komisar lige NBA, kar pomeni, da je najvišji uradnik in vodja te profesionalne košarkarske organizacije. Nasledil je dolgoletnega komisarja Davida Sterna. V svojem mandatu je Silver znan po prizadevanjih za globalno širitev lige, uvajanju tehnoloških inovacij, kot je sistem za preverjanje sodniških odločitev, ter po zavzemanju za družbena vprašanja in vključenost v športu.

V ameriškem profesionalnem športu, kot je liga NBA, se izraz 'franšiza' uporablja za posamezno ekipo oziroma klub. Za razliko od evropskega modela športnih klubov, kjer so ekipe pogosto del širših športnih društev, so franšize v ZDA samostojna poslovna podjetja, ki imajo ekskluzivno pravico do nastopanja v ligi na določenem geografskem območju. Lastniki franšiz so člani lige, ki skupaj odločajo o pravilih in delitvi dohodkov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Lebron Euro NBA
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Luka dončić nba

Zmaji poraženi še četrtič v tej sezoni

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Tudi na zadnji tekmi poskodba ni bila tako nedolzna…
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