Čustveno slovo srbske legende v dvorani, kjer je osvojil evropski vrh

Svetislav Pešić se je v zadnjih letih proslavil predvsem z vodenjem srbske izbrane vrste, s katero si je na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu prislužil srebrno odličje. Srb je svojo trenersko kariero začel v sarajevski Bosni, pot pa ga je v naslednjih štirih desetletjih vodila širom stare celine. V svoji zadnji epizodi je prevzel vodstvo bavarskega Bayerna, s katerim pa mu ni uspelo doseči končnice Evrolige. V zadnji tekmi je bila od Nemcev boljša Barcelona z izidom 95:69. Usoda je velevala, da Pešić svoj labodji spev dobi v dvorani, kjer je pred 23 leti spisal eno najlepših poglavij v svoji uspešni karieri. Z Blaugrano je namreč pred domačimi navijači osvojil zgodovinski prvi naslov evropskih prvakov. Katalonski dres sta takrat nosila legenda košarke na naših prostorih Dejan Bodiroga in nesojeni slovenski reprezentant, ki je zastopal Italijo Gregor Fučka.

Pred tekmo so se katalonski navijači poslovili od enega najpomembnejših mož v zgodovini njihovega kluba: "Najprej bi se rad zahvalil vsem navijačem za prečudovit poklon. Ljudje, ki me poznajo, dobro vedo, kako pomembna je Barcelona zame. Vedno bom cenil čas, ki sem ga preživel tukaj. Barca bo zavekomaj ostala v mojem srcu, želim jim veliko sreče v nadaljevanju sezone," je lepo gesto pozdravil srbski trener, ki se ga je med kariero prijel vzdevek Kari. Na čas v katalonski prestolnici so mu ostali sami lepi spomini: "Navijači so me vedno spoštovali, kar mi je dajalo enormno motivacijo za delo trenerja. Vedno sem povedal, kar mi je ležalo na srcu, bil sem brez dlake na jeziku. V časih, v katerih živimo, je to velikokrat privedlo do kakšnega nesporazuma, a s tem se ne obremenjujem."

