Košarka

Čustveno slovo srbske legende v dvorani, kjer je osvojil evropski vrh

Barcelona, 18. 04. 2026 17.13 pred 50 minutami 2 min branja 1

Lu.M
Svetislav Pešić

Konec rednega dela sezone Evrolige je zaznamovalo slovo srbskega košarkarskega trenerja Svetislava Pešića. 76-letnik se je poslovil v vlogi glavnega trenerja münchenskega Bayerna z gostovanjem pri Barceloni. Katalonsko moštvo, ki ga je na nešteto tekmah vodil tudi sam in s katerim je v sezoni 2002/03 osvojil najmočnejše košarkarsko tekmovanje na stari celini.

Svetislav Pešić
Svetislav Pešić
FOTO: AP

Svetislav Pešić se je v zadnjih letih proslavil predvsem z vodenjem srbske izbrane vrste, s katero si je na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu prislužil srebrno odličje. Srb je svojo trenersko kariero začel v sarajevski Bosni, pot pa ga je v naslednjih štirih desetletjih vodila širom stare celine. V svoji zadnji epizodi je prevzel vodstvo bavarskega Bayerna, s katerim pa mu ni uspelo doseči končnice Evrolige. V zadnji tekmi je bila od Nemcev boljša Barcelona z izidom 95:69.

Usoda je velevala, da Pešić svoj labodji spev dobi v dvorani, kjer je pred 23 leti spisal eno najlepših poglavij v svoji uspešni karieri. Z Blaugrano je namreč pred domačimi navijači osvojil zgodovinski prvi naslov evropskih prvakov. Katalonski dres sta takrat nosila legenda košarke na naših prostorih Dejan Bodiroga in nesojeni slovenski reprezentant, ki je zastopal Italijo Gregor Fučka.

Svetislav Pešić in Dejan Bodiroga
Svetislav Pešić in Dejan Bodiroga
FOTO: X

Pred tekmo so se katalonski navijači poslovili od enega najpomembnejših mož v zgodovini njihovega kluba: "Najprej bi se rad zahvalil vsem navijačem za prečudovit poklon. Ljudje, ki me poznajo, dobro vedo, kako pomembna je Barcelona zame. Vedno bom cenil čas, ki sem ga preživel tukaj. Barca bo zavekomaj ostala v mojem srcu, želim jim veliko sreče v nadaljevanju sezone," je lepo gesto pozdravil srbski trener, ki se ga je med kariero prijel vzdevek Kari. Na čas v katalonski prestolnici so mu ostali sami lepi spomini: "Navijači so me vedno spoštovali, kar mi je dajalo enormno motivacijo za delo trenerja. Vedno sem povedal, kar mi je ležalo na srcu, bil sem brez dlake na jeziku. V časih, v katerih živimo, je to velikokrat privedlo do kakšnega nesporazuma, a s tem se ne obremenjujem."

Svetislav Pešić na svetovnem prvenstvu leta 2002
Svetislav Pešić na svetovnem prvenstvu leta 2002
FOTO: Profimedia

Poleg šampionskega turnirja Final four pred 23 leti se z veseljem spominja svetovnega prvenstva leto prej, ko je z Zvezno republiko Jugoslavijo v finalu pokoril Argentino in stopil na svetovni vrh: "Imam se za Jugoslovana, zame bo Jugoslavija vedno obstajala. Ne morem pozabiti naslova svetovnih prvakov iz Indianapolisa, skupaj z naslovom evropskih prvakov v Barceloni sta to moja največja karierna uspeha."

Barcelona si je proti Bayernu zagotovila napredovanje v play-off za četrtfinale, tam jih čaka beograjska Crvena zvezda. Pešić je spregovoril tudi o prihajajočem dvoboju med ekipo iz njegove domovine in ljubljeno Blaugrano: "Barca je vedno favorit, a ta vedno ne zmaga. Zvezda je izredno nevarna in dobra ekipa, imajo tako ameriške kot srbske igralce. Barcelona bo morala pokazati svoj najboljši obraz, če jih bo hotela izločiti."

Drago 123
18. 04. 2026 18.04
Bravo Pešič dosegel si veliko dovolj je bilo odlično
