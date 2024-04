Čustveno slovo Derecka Livelyja od mame, ki je izgubila desetletno bitko z rakom

"Moje srce se lomi ob slovesu od najbolj pomembne osebe na svetu, moje najboljše prijateljice, moje super junakinje, največje navijačice in mame, Kathy Drysdale. Nihče na svetu te ne more ljubiti toliko kot tvoja mama. Kljub njeni moči in vztrajnosti sem 11 let opazoval, kako živi in se bori proti raku, ampak njena bitka se je končala v družbi družine, prijateljev in soigralcev. Resnično si ne morem predstavljati svojega življenja brez nje, čeprav vem, da bo angel na tribunah zame večno navijal in se name drl, ko bom igral slabo," je na družabnih omrežjih zapisal čustveni Dereck Lively.