Čustveno slovo zmajev, Nikolić tekmo končal v solzah

Košarkarji Cedevite Olimpije so s porazom zaključili nastope v drugem najbolj kakovostnem evropskem košarkarskem tekmovanju. Semafor v dvorani Sinan Erdem je po 40 minutah igre kazal 85:81 v korist domačinov, ki so si tako priigrali vstopnico za polfinale tekmovanja. Navkljub dejstvu, da je evropska sezona za zmaje zaključena, je četa glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića z uvrstitvijo v končnico dosegla glavni cilj. Minuli teden so v Stožicah ob podpori več kot 5.000 navijačev v osmini finala premagali Bešiktaš, Bahčešehir pa je bil enostavno boljši nasprotnik.

To, da so domačini zasluženo slavili, je po tekmi potrdil tudi Aleksej Nikolić, ki je ob 10 točkah zbral pet asistenc, nato pa pred kamerami izlil svoja čustva. "Prisotna so čustva, saj smo vso sezono garali. Imeli smo določene probleme, ampak vseeno vsako tekmo dali vse od sebe, tako da ta poraz še bolj boli. Zasluženo so zmagali, izkoriščali so naše napake ter odigrali dobro in pametno. Vsi skupaj smo prava ekipa in verjamem, da lahko še marsikaj pokažemo," je povedal Nikolić.