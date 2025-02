'Da, res se je zgodilo, dobrodošel v Los Angeles'

Novica, ki je ni pričakoval nihče in o kateri govori celoten košarkarski, pa tudi športni svet. Zamenjave košarkarjev takšnega kalibra v NBA ne pomnijo. Če se navijači Los Angeles Lakersov že veselijo in po družbenih omrežjih pišejo, da so si z Luko Dončićem zagotovili svetlo prihodnost za vsaj naslednjih deset let, je bil odziv navijačev iz Teksasa povsem drugačen.

Svoj gnev so v večini zlili na generalnega direktorja (GM) Nica Harrisona, ki je bil glavni pobudnik zamenjave. Tudi zato so pri Dallas Mavericks pred tekmo s Clevelandom sklicali izredno novinarsko konferenco, na kateri je bil poleg Harrisona prisoten tudi trener Jason Kidd.

"Rad bi se zahvalili Luki za njegovo briljantnost in za vse, kar smo uspeli doseči," je uvodoma povedal Harrison in se ob tem zahvalil še Maxiju Kleberju, ki bo kariero prav tako nadaljeval pri Lakersih.

O razlogih za menjavo, ki je ni slutil nihče, je povedal: "Skupaj z Jasonom Kiddom imava od prvega dne vizijo, kakšno kulturo bi rada vzpostavila. Košarkarji, ki smo jih pripeljali, poosebljajo to. Verjamemo, da obramba zmaguje prvenstva. Pridružil se nam je eden najboljših dvostranskih košarkarjev v ligi. Davis je zaradi svoje izjemne obrambe unikaten košarkar."

