Daigneault izbran za trenerja leta

Marku Daigneaultu je prestižen naziv prineslo dejstvo, da je njegova ekipa v rednem delu lige NBA v zahodni konferenci zabeležila 57 zmag in zgolj 25 porazov, s čimer je v omenjeni konferenci zasedla prvo mesto. Po poročanju spletne strani NBA.com je v letošnji sezoni ključ do uspehov njegovega moštva predvsem v napredku oz. razvoju mladih igralcev. Med slednje nedvomno spada branilec Shai Gilgeous-Alexander, ki je v rednem delu v povprečju dosegal 30,1 točke na tekmo in je eden izmed treh finalistov za najkoristnejšega igralca sezone. Ob njem sta to še Slovenec Luka Dončić in Srb Nikola Jokić.

Poleg Gilgeous-Alexandra v moštvu Oklahome izstopa še Jalen Williams, ki ga je Oklahoma leta 2022 izbrala v prvem krogu nabora lige NBA. Williams je v letošnji sezoni v povprečju dosegal 19,1 točke na tekmo, potem ko je lansko leto zasedel drugo mesto v izboru za najboljšega novinca v ligi. Ob Gilgeous-Alexandru in Williamsu, sta se v njegovem moštvu zelo izkazala tudi Josh Giddey in Chet Holmgren, ki je podobno kot Williams v svoji prvi sezoni kandidat za najboljšega novinca lige.