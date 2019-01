Dončićev Dallas čaka dvoboj z zvezdniško zasedbo Golden State Warriorsov

Dallas - Golden State

Bojevniki iz Oaklanda v Dallas prihajajo s serijo treh zaporednih zmag in so "stroj" za doseganje košev, na zadnjih šestih tekmah so vedno dosegli vsaj 115 točk ali več. So na drugem mestu zahodne konference lige NBA, zmagali so na 28 tekmah in štirinajstkrat izgubili, v dresu aktualnih prvakov lige NBA pa blestijo Klay Thompson, Steph Curry, Kevin Durant, Draymond Green, ...

A v formi je tudi Luka Dončić, ki je na zadnjih treh tekmah v povprečju dosegel 27 ali več točk. Dallas je v dosedanjem poteku zabeležil 20 zmag in 22 porazov in zaseda 12. mesto na Zahodu in lovi pomembno zmago v boju za končnico. Golden State je brez dvoma zahteven tekmec za Maverickse, ki pa zelo dobro igrajo v domači dvorani. Na 20 tekmah so tako pred svojimi navijači izgubili le štirikrat. Sicer pa so zmagali na zadnjih dveh tekmah, naprej so doma premagali Phoenix, nato pa so slavili še na gostovanju v Minnesoti.

Takrat je bil znova izvrsten Dončić, ki je ob zmagi lovil dvojnega trojčka (zbral je 29 točk, 12 podaj in osem skokov). Slovenski košarkar je prvi strelec Dallasa, v povprečju dosega po 20 točk na tekmo, medtem ko je pri Golden Statu vodilni Curry (v povprečju 28.8 točke). Slednji je pred dnevi postal tretji strelec trojk vseh časov v zgodovini lige NBA.

Točke

Izid:

Dallas Mavericks - Golden State Warriors -:-