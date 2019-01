Dallas lovi drugo zaporedno zmago na gostovanju

Ekipa Dallas Mavericks je pred nekaj dnevi doma premagala Detroit Pistons s 106:101, za zmagovite gostitelje pa je vnovič izjemno igral slovenski zvezdnik Luka Dončić , ki je v petintridesetih minutah zabeležil 32 točk in po osem skokov ter podaj. Ko je Dončić minuto in 20 sekund pred koncem dosegel koš, so Mavericksi povedli s 104:97 in odpora Pistons je bilo konec. Gostitelji z odličnim Blakeom Griffinom na čelu, ta je bil prvi strelec zadnjega medsebojnega obračuna, v domači dvorani Little Caesars Arena merijo na maščevanje, Dallas pa želi povezati dve zaporedno zmagi. In to z gostovanj, kar v tej sezoni ni ravno pravilo ...

Teksašani so si samozavest povečali po zmagi v legendarnem Madison Square Gardnu ko so slavili v New Yorku s 114:90 in dosegli svojo 23. zmago v severnoameriški ligi NBA. Slovenski čudežni košarkarski deček Luka Dončić je bil tretji strelec svoje ekipe, v kultni dvorani je v 28:40 minute dosegel 16 točk, osem skokov in pet asistenc. "Nov dan nova zahtevna tekma. Detroitje odlična ekipa, Gotovo nam bodo želeli vrniti za poraz izpred tedna dni. Toda tudi mi imamo svoje načrte. želimo povezati dve zmagi zapored. In to na gostovanju, kjer v tej sezoni rezultatsko ne blestimo ravno," je za ESPN povedal Harrison Barnes, ki je bil pri teksaški ekipi z 19 točkami najbolj učinkovit igralec Dallasa v New Yorku.