Dallas prvič v sezoni poražen, napeta končnica 'osrečila' Portland

Dallas Mavericksi so bili pred dnevi boljši od New Orleans Pelicansov. Slovenski košarkar Luka Dončić je na parketu prebil 38 minut in k zmagi Dallasa prispeval 25 točk, deset podaj in deset skokov, osem točk je dosegel v zadnjih petih minutah. Za 20-letnega Dončića je bil to že deveti trojni dvojček v lige NBA, za primerjavo, legendarni Magic Johnson jih je imel pri tej starosti sedem. Prvič po sezoni 2015/16 se je zgodilo, da jeDallas dobil prvo gostujočo tekmo in tisto sezono je ekipa iz Teksasa tudi zadnjič igrala v končnici. Prvič po sezoni 2004/05 pa se je zgodilo, da je Dallasdobil prvi dve tekmi v novi sezoni.



Slovenski košarkarski zvezdnik je ob porazu proti Portland Trail Blazersom s 119:121 prikazal novo izvrstno predstavo. Dosegel je 29 točk, 12 skokov, devet asistenc ter tri ukradene žoge. Pri Dallasu se je izkazal tudi Kristaps Porzingis, ki je tekmo končal pri 32 točkah, devetih skokih, petih asistencah ter dveh blokadah. Na drugi strani je CJ McCollum dal 35 točk. Junak tekme je bil sicer Damian Lillard, ki je dosegel odločilni koš 26 sekund pred koncem tekme, sicer pa je dal 26 od 28 točk v drugem polčasu. Po Lillardovem košu za 121:119 je z metom za tri točke poskušal Dončić, a zgrešil. Dorian Finley-Smith je skočil za odbito žogo, sodnik je piskal prekršek Lillarda za prosta meta, a je Portlandov trener Terry Stottszahteval vnovični ogled posnetka in sodnik si je premislil.

Drugi Slovenec Goran Dragić je z Miami Heatom klonil proti Minnesoti Timberwolves s 109:116. Dragić je s klopi dosegel 13 točk, pet skokov ter štiri asistence. Prvi strelec vročice je bil Kendrick Nunn s 25 točkami, toliko jih je na drugi strani dosegel tudi Andrew Wiggins.

Izida:

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazerrs 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)



Minnesoti Timberwolves - Miami Heat 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)