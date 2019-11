Izjemni Dončić ni bil dovolj za zmago proti New Yorku, izgubil tudi Miami

Odlični slovenski košarkar Luka Dončić je dosegel nov trojni dvojček in prišel do strelskega rekorda v severnoameriški košarkarski ligi NBA, a to vseeno ni preprečilo tretjega domačega poraza Dallasa v letošnji sezoni. Ekipa New York Knicks je bila boljša s 106:102, Dončić pa je dosegel 38 točk ter temu dodal še 14 skokov in deset podaj. To je bil že četrti trojni dvojček za Dončića v tej sezoni. Latvijec Kristaps Porzingis je nekdanjemu moštvu dal 28 točk, a z Dončićem, ki je na parketu preživel 35 minut, nista imela veliko pomoči soigralcev, tako da je New York prišel do šele druge zmage v sezoni. Najboljši strelec gostov iz New Yorka je bil Marcus Morris, ki je dal 29 točk, kar je njegov najboljši letošnji strelski učinek. Dončića in soigralce zdaj čakajo tri zaporedna gostovanja (v Memphisu, Bostonu in New York), prvo že v noči na nedeljo.

Z odličnimi predstavami pa v letošnji sezoni nadaljuje moštvo Los Angeles Lakers. Za sedmo zmago so tokrat doma s 95:80 premagali Miami Heat, za katerega je nekdanji slovenski kapetan Goran Dragićv 34 minutah dosegel 19 točk, sedem podaj in šest skokov.

Miami prihodnja tekma čaka v noči na sredo, ko bo gostil Detroit Pistons.

Izidi:

Dallas Mavericks - New York Knick 102:106



Los Angeles Lakers - Miami Heat 95:80



Denver Nuggets - Philadelphia 76ers