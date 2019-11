'Padel' Memphis: Dallas še naprej edini neporažen v gosteh v ligi, Dončić blizu trojnemu dvojčku

Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA dosegli novo zmago. Na gostovanju v Memphisu so se Luka Dončić in druščina veselili zmage s 138:121. Vnovič je bil najučinkovitejši igralec tekme prav Dončić s 24 koši, a tudi 14 skoki, osmimi asistencami in dvema ukradenima žogama. Memphis je prvo četrtino še dobil s 34:31, nato pa so se razigrali Teksašani, ki so predvsem v drugem in tretjem delu odločili tekmo v svoj prid. V zadnjem delu je zato na klopi obsedel tudi Dončić, saj ga ekipa ni več potrebovala in prav tukaj gre iskati razlog, da Ljubljančan ni dosegel še petega trojnega dvojčka v sezoni. Osem igralcev Dallasa je v Memphisu dosegla dvomestno število košev. Kar 20 jih je k zmagi dodal Tim Hardaway Jr., Justin Jackson17 in Seth Curry16. Zaradi poškodbe tokrat ni zaigral Latvijec Kristaps Porzingis.

Na drugi strani je 23 točk za ekipo iz Tennesseeja, ki je izgubila tretjič zaporedoma, dosegel Jaren Jackson Jr., velja pa dodati, da je Memphis igral brez prvega strelca sezone Jaja Moranta.

Dallas je dosegel že šesto zmago v sezoni. Zdaj ga čaka prost večer in selitev v Boston. Šest zmag pa ima tudi Miami z Goranom Dragićem, ki ga naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bo na Floridi gostoval Detroit.





Izida, liga NBA, redni del:

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 122:138



Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets