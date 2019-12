Dallas izgubil domačo tekmo s Sacramentom

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks imajo natrpan urnik v ligi NBA. Po visoki zmagi nad New Orleansom, ko je vnovič blestel Slovenec Luka Dončić, so v dveh dneh odigrali še drugo tekmo. Doma so gostili ekipo Sacramento Kings in po dramatični končnici izgubili s 106:110. Dončić je dosegel 27 točk in dodal še sedem skokov in osem podaj. Igral je 35 minut. Miami Heat je brez poškodovanega Gorana Dragića na domačem dvoboju s Chicagom zabeležil novo zmago (110:105).

Luka Dončić FOTO: AP Košarkarji Dallas Mavericks so pred dvobojem s Sacramentom na tekmi proti New Ornelansu zabeležili peto zaporedno zmago, oziroma deseto na zadnjih enajstih tekmah, Luka Dončić pa se je znova vpisal med nesmrtnike lige NBA. S 26 točkami, devetimi podajami in šestimi skoki je izenačil rekord legendarnega Michaela Jordana po številu zaporednih tekem z vsaj 20 točkami ter petimi skoki in podajami. To je bila osemnajsta tekma v nizu, na kateri je 20-letni Ljubljančan izpolnil omenjeno statistiko. Michaela Jordana je imel Dončić možnost prehiti že v noči z nedelje na ponedeljek, ko so Mavericks doma gostili Sacramento Kings.



Izida:

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 106:110 Miami Heat - Chicago Bulls 110:105