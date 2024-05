Dallas ali Oklahoma? Dončić ali Gilgeous-Alexander?

Kako sta ekipi prišli do polfinala?

Oklahoma je redni del zaključila z 57 zmagami in 25 porazi, kar je zadoščalo za sam vrh zahodne konference Lige NBA. V prvem krogu končnice so posledično morali počakati na razplet dodatne tekme med ekipama Sacramento Kings in New Orleans Pelicans, ki so jo dobili slednji. Oklahoma je opravičila vlogo favorita in pelikane odpihnila s 4:0 v zmagah.

Dallas je po odlični igri v zadnjih tednih rednega dela sezone končal z 50 zmagami in 32 porazi na petem mestu zahoda. Konferenčni četrtfinale je prinesel zmenek z Los Angeles Clippersi, ki je trajal šest tekem. Po štirih obračunih je imela vsaka ekipa po dve zmagi, nadaljevanje serije pa je pripadlo Mavsom, ki so v zmagah slavili s 4:2.

Nasprotnika sta se v letošnji sezoni pomerila štirikrat, uspešnejši pa so bili košarkarji Oklahome, ki so slavili trikrat. Zmage so vknjižili z rezultati 126:120, 126:119 in 135:86, varovanci Jasona Kidda pa so enkrat slavili s 126:119.