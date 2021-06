Dallas bo Dončiću ponudil pogodbo, vredno 200 milijonov dolarjev

Po koncu te sezone lahko Luka Dončić namreč podpiše maksimalno pogodbo za novinca, ki bi mu prinesla več kot 200 milijonov dolarjev oziroma 165 milijonov evrov v petih letih (2022–2027), nemška tiskovna agencija dpa povzema poročanje lokalnega teksaškega medija The Dallas Morning News .

Slovenski košarkarski zvezdnik je tudi v svoji tretji sezoni v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA prevladoval na parketu v ekipi Dallasa in bil glavni nosilec igre pri zasedbi iz Teksasa. Kljub temu pa je bil v zadnji sezoni šele sedmi najbolje plačani igralec svojega moštva in 148. v celotni ligi, kar pa se bo že kmalu spremenilo.

Luka Dončić bo kmalu podpisal novo večletno in hkrati precej donosnejšo pogodbo z Dallas Mavericks.

Ko bo izbor uraden, bo Dončić imel priložnost podpisati petletno podaljšanje pogodbe, vredno 30 odstotkov salary capa (omejitve plač, op. p.) za sezono 2022/23. Trenutno podaljšanje je vredno 201,5 milijona dolarjev, s čimer bi 22-letnik postal prvi košarkar, ki bi podpisal podaljšanje pogodbe za novinca, višje od 200 milijonov, piše ESPN.

Dončić je to sezono zaslužil 8,05 milijona dolarjev (6,6 milijona evrov), v sezoni 2021/22 pa bo zaslužil 10,17 milijona (8,35 milijona evrov). Če se slovenski zvezdnik ne bo odločil za podpis podaljšanja, bo po koncu prihodnje sezone prosti igralec. Slovenski košarkarski zvezdnik je letos v povprečju dosegel 27,7 točke, 7,2 skoka in 8,6 podaje na tekmo, njegov odstotek meta v rednem delu pa je bil 47,9-odstoten, najvišji do sedaj.

V boju s Clippersi za preboj v drugi krog končnice pa je v povprečju dosegal 35,7 točke ob 49-odstotnem metu iz igre in 40,8-odstotnem metu za tri točke. Na sedmi tekmi pa je s 46 točkami prišel tudi do rekordnega izkupička doseženih točk na eni tekmi.