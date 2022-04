Dallas je z zmago v Utahu znova dobil prednost domače dvorane

Mavericksi so v vedno razgreti Vivint Areni v Salt Lake Cityju v zadnjih šestih letih nanizal enajst zaporednih porazov, na tretji tekmi končnice pa končno utišali občinstvo in tudi brez Luke Dončića premagali Utah Jazz (126:118). Znova so ustavili njihov met za tri, v napadu pa jih je z 31 točkami vodil vse bolj neustavljivi Jalen Brunson.

Dallas je brez Dončića veljal za lahek plen izkušene ekipe iz Utaha in po njeni prvi zmagi v Teksasu se je zdelo, da se takšne bojazni uresničujejo. Toda strokovno vodstvo je našlo recept za francoski obrambni zid v podobi Rudyja Goberta (15 točk, 7 skokov). Mavericksi zadevajo od daleč (18 od 42 metov), kar je po navadi orožje Jazza, hkrati pa jih v obrambi uspešno preganjajo s črte za tri točke (zadeli so devet od le 28 metov). Preživeli so njihov juriš v tretji četrtini, ko je domači trener Quin Snyder Goberta posadil na klop, prebudil se je Donovan Mitchell (32 točk, 6 podaj, 2 skoka) in nizka postava Utaha je 17 točk zaostanka ožela na le še šest. Sredi zadnje četrtine je Dallas vodil le še za točko, toda dva zaporedna prodora Spencerja Dinwiddieja (20 točk, 6 podaj, 5 skokov, 3 ukradene žoge) sta prebrodila krizo, nato pa je vajeti znova prevzel Brunson (31 točk, 5 podaj, skok). Vsakič, ko je Utah našel pot do koša, je prišel teksaški odgovor, kot sta bili ključni trojki Doriana Finneyja-Smitha (14 točk, 2 podaji, 8 skokov, 4 ukradene žoge) in Dinwiddieja. Tako je Utahu zmanjkalo časa in moči za dokončen preobrat.

"To je bila zmaga moštva," je poudaril trener Jason Kidd, potem ko je sedem njegovih igralcev zbralo dvomestno število točk. Verjetno je tudi njemu zastala sapa, ko je komolec Roycea O'Neala Brunsona sredi druge četrtine podrl na tla, tako da je z bolečim izrazom na obrazu odšepal v garderobo. "Tako kot sodniki sem spregledal udarec. Samo videl sem ga na tleh. Počasni posnetki so pokazali vse. Ni mi treba izgubljati besed, za to bo poskrbela liga," je Kidd opisal neprijeten trenutek. Tudi Brunson ni želel razpravljati o njem: "To je za mano, ob zmagi je vse dobro." Vedel je, da se bo vrnil v igro: "Potreboval sem le malo oddiha. Najpomembnejše je bilo, da sem videl, kako odločno igrajo soigralci. Dali so mi dodatno moč, da se vrnem. Res sem ponosen na to moštvo, na našo borbo." Dober večer je imela dallaška klop, Maxi Kleber (17 točk, 2 podaji, 3 skoki) je znova nizal mete za tri, štirikrat je od daleč zadel tudi Dāvis Bertāns (15 točk, 2 skoka), dobro igro v obrambi pa je z učinkovitim napadom povezal Josh Green (12 točk, 6 podaj, 3 skoki, 2 ukradeni žogi). "Ta dvorana je kotel, a smo vedeli, da lahko zmagamo. Vedeli smo, da lahko zadenejo serije košev, toda ohranili smo hladne glave in vztrajali pri svoji igri," je dogajanje opisal Nemec. Latvijec pa je dodal, da "ko zadeva Maxi ali Josh, to močno oteži igro tekmecem. Veliko energije so porabili, da so izničili naše vodstvo, in ob koncu so bili nekoliko utrujeni."

Moštvo je našlo ritem tudi brez Dončića, ki je ob robu igrišča tako močno doživljal tekmo, da je bil rdeč v obraz, kot bi se tudi sam podil med obročema. "Smo skupina, ki že nekaj časa igra skupaj. V moji prvi sezoni v ligi smo tekme velikokrat izgubili v zadnjih minutah. Sedaj smo dozoreli in našli način, da dobro igramo drug z drugim," je Brunson opisal novo zrelost ekipe. Njegova izvrstna igra je temelj za dve zaporedni zmagi proti Utahu, po besedah Bertānsa pa so že nekajkrat v sezoni pokazali, da je to moštven šport, in dobro igrali tudi ob odsotnosti Slovenca. "Brunson je trdo delal, da je tako uspešen. Je odličen igralec, sedaj ima veliko več žogo v rokah," je opisal njegov razcvet. Kleber pa je dodal, da je zadnje tekme še odločnejši, "zadeva pomembne mete, zabavno ga je opazovati". Kidd je poudaril, da lahko njegovi varovanci dosežejo še veliko več. "Zanje ni omejitev, premladi so za kaj takega. Imamo veliko dvajsetletnikov, predvsem pa nenehno spodbujajo drug drugega, to naredi moštvo res posebno." Tudi Kleber in Green sta govorila o medsebojnem zaupanju: "Trenerji verjamejo v nas, vedo, kaj lahko naredimo. Če igramo dobro obrambo in zaupamo drug drugemu, se zgodijo dobre reči," je dejal Nemec. Green pa je pohvalil delo strokovnega vodstva: "Zaupamo trenerjem in njihovemu načrtu za igro, skušamo se ga čim bolj držati."

