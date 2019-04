Dallas brez Dončića do presenetljive zmage v Oklahomi

Oklahoma je na osmem mestu zahodne konference lige NBA in se bori za čim boljšo uvrstitev pred začetkom končnice. Načrte so jim, vsaj tokrat, prekrižali košarkarji Dallasa, ki redko zmagujejo v gosteh v tej sezoni, a tokrat jim je uspelo. In to brez vodilnega košarkarja Luke Dončića, ki je zaradi lažje poškodbe noge ostal doma. Mavericksi so vodili večji del tekme in zadržali mirne živce tudi ob koncu, ko so domačini zapretili in se veselili zmage.

Pri domačih sta bila najboljša zvezdnika Paul George z dvojnim (27 točk, 11 skokov) in Russell Westbrook s trojnim dvojčkom (25 točk, 11 skokov, 11 podaj), pri Dallasu je bil prvi strelec Trey Burke s 25 točkami in osmimi podajami, Jalen Brunson je prispeval 18 točk, Dirk Nowitzki pa se je izkazal s sedmimi točkami in 13 skoki.

tekma Oklahoma - Dallas

Dončić je zaradi udarca v koleno na tekmi z Miamijem Gorana Dragića in tudi poškodbe stegenske mišice vprašljiv tudi za naslednjo tekmo, ko v Dallasu gostuje Philadelphia. "Biti moramo preudarni in ravnati tako, da bomo prepričani, da bo 100- odstotno pripravljen, preden bomo razmišljali, da se vrne na parket," je pred tekmo dejal trener Mavsov Rick Carlisle.

Izidi:

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 103 : 106

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 136:135

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 102:130

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 106:113

Denver Nuggets - Washington Wizards 90:95

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 137:90

LA Clippers - Memphis Grizzlies 113:96