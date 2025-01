Kadrovsko 'podhranjeni' Dallas zgolj uvodoma kos Bostonu

Košarkarji Dallasa, za katere že vse od božiča zaradi poškodbe ne igra slovenski as Luka Dončić, so v ligi NBA slavili presenetljivo zmago. Mavericks so tokrat doma s 107:122 izgubili proti drugi ekipi vzhoda, Boston Celtics. Poleg Dončića so manjkali še poškodovanih Dereck Lively, Naji Marshall in Dwight Powell, dlje manjka Dante Exum.