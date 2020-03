Dallas brez Dončića do zmage: Porzingis nezaustavljiv

Dallas Mavericksi so kljub odsotnosti Luke Dončića– manjkal je zaradi težav s palcem na levi roki– prišli do nove zmage. V Minneapolisu so bili s 111:91 boljši od tamkajšnje Minnesote Timberwolves. Prvi mož srečanja je bilKristaps Porzingis, ki je 38 točkam dodal še 13 skokov, pet blokad in štiri asistence. Ko je bil Latvijec na parketu, je Dallas tekmo dobival za 22. Odlično formo je s Floride na sever ZDA prenesel tudi Seth Curry, ki se je tokrat zaustavil pri 27 točkah, zadel je tri od sedmih poizkusov za tri. 19 jih je prispeval tudi Tim Hardaway mlajši.

Pri poraženih volkovih ni bilo košarkarja, ki bi pretirano izstopal. Še najbolj je bil razpoložen nedavni prišlek iz Kalifornije D'Angelo Russell, vknjižil je 16 točk, a je za to porabil kar 18 metov. Minnesota tudi letos ne bo videla končnice, ki se na široko nasmiha Dallasu, saj je na zadnjih 22 tekmah slavila le dvakrat.