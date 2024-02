Dallas brez Dončića in Irvinga nemočen proti Minnesoti

Karl-Anthony Towns je dosegel 29 točk in devet skokov za Volkove. Josh Green je zbral 18 točk, Tim Hardaway pa 14 točk za Maverickse. Košarkarji Dallasa so zadeli le šest od 29 metov za tri točke proti najboljši obrambi lige NBA. Dončić, vodilni v ligi NBA po številu minut na tekmo (37,5), je izpustil še peto tekmo v sezoni zaradi težav z gležnjem. Na zadnjih treh tekmah je dosegel kar 146 točk za Dallas. Za zdaj še ni znano, ali se bo Slovenec vrnil že na naslednji tekmi proti Milwaukeeju. Dallas je z razmerjem 26 zmag in 22 porazov na osmem mestu v razvrstitvi zahoda.

V strokovnem vodstvu Dallasa so se odločili, da bo Luka Dončić , ki je v soboto dosegel osebni mejnik s 73 točkami na tekmi v Atlanti, tekmo proti najboljši ekipi zahodnega dela lige NBA zaradi težav z bolečino v desnem gležnju izpustil. Dončić in Kyrie Irving , ki ima težave z desnim palcem, sta počivala na tretji tekmi v sezoni, Mavericksi pa so izgubili vse tri obračune, ko nista igrala oba najboljša igralca.

Kevin Durant je dosegel 33 točk in popeljal Phoenix do zmage s 136:120 v Brooklynu, kar je bila njegova prva tekma v New Yorku po uspešni menjavi, ki ga je lansko sezono poslala iz Netsov v Arizono k Sunsom. Durant je bil deležen tople dobrodošlice v svojem starem domu, kjer so navijači vzklikali njegovo ime, Netsi pa so predvajali videoposnetek pred tekmo, čeprav je Durant izrazil dvom o njegovi primernosti. Dodal je osem asistenc na tekmi, na kateri je pozneje slišal tudi glasno žvižganje, saj so bili navijači Netsov razočarani zaradi poraza. Sunsi, ki so ob polčasu vodili s tremi točkami, so utišali tribune Barclays Centra z eksplozivno zadnjo četrtino, Durant je v tem obdobju dosegel 11 točk, Phoenix pa je bil boljši od Brooklyna z delnim izidom 42:26 in prevzel nadzor. Jusuf Nurkić je za Sonca dosegel 28 točk in zbral 11 skokov, Devin Booker pa je dodal 22 točk.

"Bilo je kul," je dejal Durant o vrnitvi v Brooklyn, kjer so se mu izjalovile sanje, da bi skupaj z Irvingom in Jamesom Hardnom popeljal Mrežice do naslova. Zdaj pri Soncih upajo, da jim bo velika trojica Durant, Booker in Bradley Beal lahko pomagala pri boju za naslov, Durant pa je dejal, da lahko njegove izkušnje v Brooklynu pomagajo pri njihovem cilju. "V naši slačilnici, v tej ligi smo vsi preživeli marsikaj, zamenjali smo ekipo, doživeli poškodbe in vse te stvari združujemo in poskušamo uporabiti te izkušnje in to znanje, da postanemo boljša ekipa," je dejal Durant.