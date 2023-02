Dallas brez Dončića in Irvinga zmagal v Utahu, uspešen tudi Dragić

Moštvi slovenskih košarkarjev v severnoameriški poklicni ligi NBA sta bili uspešni. Chicago Bulls so z Goranom Dragićem s 128:104 odpravili San Antonio Spurs, Dallas Mavericks pa so brez poškodovanega Luke Dončića zmagali v gosteh pri Utah Jazz s 124:111.

Pri Dallasu, za katerega nista igrala ne Luka Dončić ne nova okrepitev Kyrie Irving, sta s po 29 točkami izstopala Josh Green in Jaden Hardy. Dallas je šesti v zahodni konferenci. Kyrie Irving je dobrodošel v Dallasu, so na spletni strani zapisali Mavericks pozno sinoči po slovenskem času, ko je bil uradno potrjen prestop zvezdnika iz Brooklyn Nets. Dodali so, da skupaj z Markieffom Morrisom prihaja "za visoko ceno", saj sta se v Brooklyn preselila Spencer Dinwiddie in Dorian Finney-Smith. Slednji je vseh sedem let v NBA doslej preživel v Dallasu in se uveljavil kot eden boljših strelcev trojk ter obrambnih igralcev v ligi. Poleg tega so morali Nets predati še prvi izbor na naboru 2029 ter druga v letih 2027 in 2029. Irving se bo tako pridružil Dončiću, skupaj bosta igrala tudi na tekmi vseh zvezd NBA ta mesec in sta najbolj strelsko učinkovit dvojec v ligi. Pričakovanja navijačev so velika. Irving, rojen v Melbournu pred skoraj 31 leti, pa velja za precej kontroverznega igralca. Ker je zavrnil cepljenje proti covidu-19, je moral izpustiti ducat tekem, v tej sezoni je bil kaznovan z osmimi tekmami prepovedi igranja, saj je promoviral film z antisemitsko tematiko, je pa tudi zagovornik različnih teorij zarote. V zadnjih štirih letih je prejel veliko kazni in odigral le 150 tekem.

Poleg Dallasa je zmagal tudi Chicago, ki je po tretji zaporedni zmagi deveti na vzhodu. Goran Dragić je za zmagovalce odigral 15 minut, v tem času pa dosegel štiri točke, tri skoke in dve podaji. Prednjačila sta centra Chicaga Nikola Vučević z 22 točkami in 12 skoki ter Andre Drummond z 21 točkami in 15 skoki. Zmagala pa je tudi najboljša ekipa v NBA Boston Celtics. Podprvaki lige so pri Detroit Pistons slavili s 111:99, pri čemer je Jayson Tatum 34 točkam dodal še 11 skokov in šest podaj. Hrvat Bojan Bogdanović je zbral 21 točk za Pistons, ki so s 14 zmagami za Houston Rockets, ti so proti Sacramento Kings klonili s 120:140, druga najslabša ekipa lige ta čas. Brooklyn Nets so doma klonili proti Los Angeles Clippers s 116:124, v Washingtonu so Wizards izgubili proti Cleveland Cavaliers z 91:114, tudi v Portlandu so bili domači poraženi. Ekipo Trail Blazers so Milwaukee Bucks, drugi na vzhodnem delu lige, ugnali s 127:108. Brook Lopez je zbral 27 košev, Giannis Antetokounmpo 24, prvi strelec dvoboja pa je bil v ekipi Portlanda Damian Lillard (28).

Najvišjo zmago večera so zabeležili branilci naslova Golden State Warriors, ki so Oklahoma City Thunder nadigrali s 141:114. Klay Thompson je na poti do 42 točk zadel 12 trojk in se je spogledoval z rekordom lige po številu trojk na eni tekmi, ki je v njegovi lasti, dve več je zadel oktobra 2018. Warriors so zadeli 26 točk iz 50 poskusov in za tri zaostali za rekordom Milwaukeeja iz leta 2020. Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - Boston Celtics 99:111

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 91:114

Brooklyn Nets - LA Clippers 116:124

Chicago Bulls - San Antonio Spurs 128:104

(Goran Dragić 15 minut, 4 točke, 3 skoki, 2 podaji za Chicago).

Houston Rockets - Sacramento Kings 120:140

Utah Jazz - Dallas Mavericks 111:124

(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Dallas).

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 141:114

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 108:127