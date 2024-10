Dallas brez Dončića izgubil tudi z Memphisom

Medtem ko so uvodno pripravljalno tekmo Dallasa izpustili vsi zvezdniki, poleg poškodovanega Luke Dončića sta počivala tudi Kyrie Irving in novinec Klay Thompson, so tokrat večinoma zaigrali vsi. Vendar Dallasu tudi to ni prineslo prve zmage.

Prvi strelec domače ekipe je bil Daniel Gafford, ki je v 18 minutah na parketu dosegel 15 točk, po 12 sta jih prispevala Jaden Hardy in Irving, Thompson je dodal 10 točk, kolikor sta jih pri Dallasu zbrala še Olivier-Maxence Prosper in Spencer Dinwiddie.