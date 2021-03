Dallas brez Dončića klonil proti Indiani

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA klonili proti Indiani s 94:109. Zvezdnik Dallasa Luka Dončić tokrat ni igral zaradi težav s hrbtom. Pri Dallasu je bil ob odsotnosti Dončića tokrat strelsko najbolj razpoložen Kristaps Porzingis z 31 točkami, pri zmagovalcih sta jih po 22 dosegla Domantas Sabonis in Malcolm Brogdon. Tudi Goran Dragić zaradi zdravstvenih težav ne igra, njegov Miami pa je izgubil s Charlotte Hornets s 105:110. Igralo je tudi moštvo tretjega Slovenca v NBA, a Vlatko Čančar za Denver proti New Orleansu ni dobil priložnosti za nastop. Njegovi soigralci so zmagali s 113:108.

Kristaps Porzingis Bradley Beal FOTO: AP Izidi:

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 111:113 Toronto Raptors - Phoenix Suns 100:104 Milwaukee Bucks - Boston Celtics 114:122 Charlotte Hornets - Miami Heat 110:105

(Goran Dragić ni igral za Miami) Orlando Magic - Portland Trail Blazers 105:112 Minnesota Timberwolves- Houston Rockets 107:101 New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 108:113

(Vlatko Čančar ni igral za Denver) Dallas Mavericks -Indiana Pacers 94:109

(Luka Dončić ni igral za Dallas) Utah Jazz - Memphis Grizzlies 117:114 Golden State Warriors - Atlanta Hawks 108:124 Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 100:86