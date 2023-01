Dallas brez Dončića še drugič zapored poražen proti Portlandu, zmaga Chicaga

Luka Dončić , ki je počival zaradi bolečega gležnja, je to sezono izpustil pet tekem. Vse so bile druge tekme dvojnih gostovanj. Sicer so gostitelji ob začetku zadnje četrtine vodili le za dve točki (98:96), nato pa je v zadnjem delu igre Jusuf Nurkić dosegel pomembno trojko, s katero so se odlepili od Dallasa. Spencer Dinwiddie je bil prvi strelec Dallasa z 28 točkami in devetimi podajami.

Portlandu je uspel popoln uspeh nad Dallasom, saj je v dveh dneh dvakrat zmagal in prvič po sredini decembra spet prišel do dveh zmag zaporedoma. Prvi zvezdnik Damian Lillard je dosegel 40 točk.

Medtem pa so biki v domači dvorani United Center s 132:118 premagali prvake Golden State Warriorse in prekinili črni niz treh porazov. V odsotnosti poškodovanega DeMarja DeRozana je blestel črnogorski zvezdnik Nikola Vučević, ki je dosegel 43 točk. "Zelo zgodaj sem začel zadevati. Težko je to razložiti. V sebi dobiš občutek, da bo to nekako tvoj večer in le igraš," je po tekmi dejal Vučević. "Žoga je zelo dobro krožila. Igrali smo agresivno, napadalno in uspelo se mi je postavljati na prava mesta za met," je dodal Črnogorec.

Zach LaVine je k zmagi dodal 27 točk, Alex Caruso in Ayo Dosunmu vsak po 12, Coby White pa 15 s klopi. Goran Dragić, ki je odigral devet minut, je v tem času dosegel štiri točke in izgubil dve žogi. Zmaga je za bike prišla ob pravem času, saj jih zdaj čaka pot v Pariz, kjer se bodo naslednji teden pomerili z Detroit Pistonsi. Medtem pa je nov poraz branilce naslova, ki so izgubili kar 23 žog, potisnil na osmo mesto zahodne konference z izkupičkom 21-22.