Dallas brez Dončića znova igral dobro, a na koncu klonil po podaljških

Luka Dončić na obračunu Dallasa in Miamija v noči na ponedeljek po našem času zaradi poškodbe zapestja znova ni bil na voljo svojemu trenerju Jasonu Kiddu. Kljub njegovi odsotnosti pa so njegovi soigralci v gosteh proti Miamiju znova pokazali dobro predstavo, a z izidom 123:118 klonili po podaljških.

Najboljši posameznik obračuna je bil Miamijev Jimmy Butler, ki je tekmo zaključil s 33 točkami, devetimi skoki in šestimi podajami. Pri Miamiju je pet košarkarjev preseglo mejo desetih točk. Center Bam Adebayo je 19 točkam dodal 11 skokov in pet podaj, branilec Tyler Herro je ob slabem metu iz igre (8/25) 18 točkam dodal 10 skokov in pet podaj.

Pri Dallasu je ob odsotnosti znova največ točk dosegel Kyrie Irving (27) FOTO: AP icon-expand

Pri Dallasu je znova največ točk dal Kyrie Irving, ki je tekmo zaključil s 27 točkami, štirimi skoki in šestimi podajami. Kar pet njegovih soigralcev pa je tudi preseglo mejo desetih točk. Klay Thompson je dosegel 15 točk, P.J. Washington je 21 točkam dodal 10 skokov, Dereck Lively je tekmo znova začel v prvi peterki in jo zaključil s 14 točkami in 13 skoki na svojem računu, Naji Marshall pa je dosegel 20 točk. Butlerjev koš 4,1 sekunde pred koncem rednega dela je gostiteljem ob izenačenju na 114. točki prinesel podaljšek. Tam je Dallas dosegel vsega štiri točke, po tri pa so jih pri Miamiju dosegli Butler, Adebayo in Alec Burks. Naslednja tekma Dallas čaka v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bo niz treh gostovanj sklenil v Atlanti.

Cleveland še naprej blesti Najboljša ekipa lige Cleveland Cavaliers je na krilih Donovana Mitchella in rezervista Tya Jeroma, ki sta vsak dosegla po 26 točk, pred domačimi navijači premagala Toronto Raptors s 122:108. Jarrett Allen je dodal 23 točk in 13 skokov za konjenike, ki imajo to sezono ob 17 zmagah le en poraz, ko so klonili proti Bostonu. "To je posebno mesto za igro in to čutimo tudi na igrišču," je po tekmi dejal Mitchell: "Ko igramo tu, je vedno glasno. Vedno se je prijetno vrniti sem in vedeti, da bomo vsakič poželi glasen aplavz."

Rezervist Ty Jerome letos nepričakovano blesti v dresu Clevelanda. FOTO: AP icon-expand

Kelti jim zvesto sledijo Pri Bostonu je Jaylen Brown dosegel 29 točk, Jayson Tatum pa 26 in Celtics so s 107:105 premagali Minnesoto Timberwolves. "To je bil velik napor na obeh koncih igrišča," je po prigarani zmagi dejal trener prvakov Joe Mazzulla. "Super ekipna zmaga. Všeč mi je bilo, kako smo nenehno sodelovali drug z drugim. Naša obramba in fizična igra ter garanje, da si priigramo dobre priložnosti za met ... vse to je bilo danes ključno za zmago," je dodal trener. Kelti so z izkupičkom 14-3 drugi v ligi in zaostajajo le za Clevelandom, tokrat pa so dosegli še peto zaporedno zmago. Anthony Edwards je dosegel 28 točk, devet skokov in sedem podaj za Minnesoto, ki je imela tudi 23 točk Juliusa Randla in 20 skokov Rudyja Goberta.

V Philadelphii je nekdanji član 76er James Harden dosegel 23 točk in popeljal Los Angeles Clippers do zmage s 125:99 nad gostitelji Sixers. Pascal Siakam je v Indianapolisu dosegel 22 točk, Tyrese Haliburton pa jih je dodal 21, s čimer so Indiana Pacers premagali najslabšo ekipo lige Washington Wizards (115:103) in prekinili niz treh porazov. V Sacramentu je Cam Thomas iz Brooklyna dosegel 34 točk, Nets pa so premagali gostitelje Kings s 108:103.

