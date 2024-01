Izjemna Irving in Hardaway Dallas kljub odsotnosti Dončića popeljala do zmage

Dan po bolečem porazu na domačih tleh in kritikah trenerja Jasona Kidda , ki je bil nezadovoljen s pristopom svojih varovancev kljub odsotnosti prvega zvezdnika Luke Dončića , so znova zdesetkani Teksašani imeli novo priložnost za dokazovanje in nadaljevanje do zdaj sicer solidne sezone. Tokrat poleg Slovenca Kiddu nista bila na voljo tudi Dante Exum in Derrick Jones . Po petih tekmah odsotnosti pa je znova zaigral letos odlični novinec Dereck Lively .

Na drugi strani so gostje na prejšnji tekmi slavili kljub odsotnostim Brandona Ingrama, CJ McColluma, Ziona Williamsona in Treya Murphyja. Vsi štirje so tokrat bili na voljo trenerju Willieju Greenu. Kljub temu so Mavericki na začetku tekme pokazali boljšo predstavo proti okrepljenim nasprotnikom. Prvo četrtino so dobili s prednostjo 33:17 in poskrbeli za nasmeh na obrazu Dončića, ki je tekmo spremljal ob soigralcih na klopi za rezerviste. Kyrie Irving v prvi četrtini sicer ni opravičil svojega slovesa, pri domačih pa je blestel predvsem Tim Hardaway. Irving se je v drugi četrtini vendarle zbudil in skupaj z Hardawayem sta ustavila serijo gostov in moštvi sta na polčas odšli pri izidu 59:59.

Hardaway in Irving sta tudi v tretji četrtini nadaljevala z odličnima predstavama, saj sta še pred začetkom zadnje četrtine oba presegla mejo 30 točk. Na drugi strani so Pelicansi lahko računali več košarkarjev v napadu. Prednjačila pa sta predvsem C.J. McCollum in Zion Williamson. V zadnji četrtini sta Hardaway in Irving znova blestela in šele drugič v zgodovini Mavericksov sta na eni tekmi dva igralca presegla mejo 40 točk. Dallas je po trojki Josha Greena minuto in pol pred koncem povedel 121:115, v zadnjih 29 sekund tekme pa so Mavsi vstopili z dvema točkama prednosti (121:119). Trener Kidd se je odločil za nenavadno odločitev in prekršek nad Williamsonom, njegova odločitev pa se je izplačala, saj je zgrešil enega od dveh prostih metov. Na drugi strani je Irving z dvema zadetima prostima metoma prednost domačih povečal na 123:120 in tekmo odločil.