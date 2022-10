Dallas dobil prvo pripravljalno tekmo

Košarkarji Dallas Mavericks so na prvi pripravljalni tekmi pred prihajajočo sezono lige NBA nastopili brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Vseeno so dvoboj v Tulsi proti Oklahoma City Thunder dobili z 98:96. Trener Mavericks Jason Kidd je že pred potjo v Tulso namignil, da bodo doma ostali nekateri nosilci igre. Na koncu je v Dallasu ostal Luka Dončić, ob njem pa še Tim Hardaway ml. in Maxi Kleber. Zaradi poškodb nista igrala Davis Bertans in JaVale McGee. Najboljši strelec dvoboja je bil sicer novinec Jaden Hardy z 21 točkami, Christian Wood jih je ob 13 skokih dodal 16, Dwight Powell pa 13. Pri Oklahomi je s 13 točkami prednjačil Josh Giddey.

Dallas bi moral pred novo sezono sicer odigrati štiri pripravljalne tekme, a je ostal pri treh, potem ko se ni uresničila ideja o tekmi zunaj Severne Amerike, so zapisali na spletni strani moštva. Mavericks bodo pred začetkom rednega dela sezone, ki se bo začel v noči z 18. na 19. oktober, odigrali še pripravljalni tekmi. Najprej proti Orlando Magic v noči s petka na soboto ter nato še proti Utah Jazz 15. oktobra. V prejšnjih dneh sta se v dresih svojih ekip predstavila preostala Slovenca v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Vlatko Čančar je v 16 minutah za Denver Nuggets ob porazu proti Oklahomi s 101:112 dosegel tri točke, Goran Dragić pa je za Chicago Bulls vpisal dve točki ob porazu proti New Orleans Pelicans s 125:129.