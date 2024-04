Dallas brez Luke in Kyrieja klonil proti najslabšemu moštvu v ligi

Dallas Mavericksi so si že dve tekmi pred koncem rednega dela sezone zagotovili mesto v končnici in jasno je, da bodo v prvem krogu njihov nasprotnik LA Clippers. Trener Mavsov Jason Kidd je izkoristil priložnost in na predzadnji tekmi proti zadnjem moštvu v ligi ponudil počitek prvima zvezdnikoma Luki Dončiću in Kyrieju Irvingu. Mavsi so posledično v domači dvorani izgubili proti Detroit Pistons 107:89.