Dallas brez nosilcev igre nemočen proti Oklahomi

Strateg Dallasa Jasaon Kidd se je pred zadnjo tekmo rednega dela proti Oklahomi torej odločil spočiti nosilce igre, ki jih bo še kako potreboval v boju za vidnejšo končno uvrstitev v letošnji sezoni lige NBA.

Že nekaj časa je jasno, da bodo Clippersi iz mesta angelov prvi nasprotnik teksaške franšize v izločilnem delu tekmovanja. Obračun v Oklahomi je bil odločen praktično že po uvodni četrtini, ki so jo domači dobili s 17 točkami razlike (39:22). Še slabša za goste je bila druga četrtina, v kateri so domači predvsem prek Shaia-Gilgeousa Alexandra (15 točk) in Aarona Wigginsa (14) povsem razorožili gostujočo zasedbo in odšli na veliki odmor s prednostjo kar 42 točk (82:41).