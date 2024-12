Dallas brez poškodovanega Dončića tokrat (gladko) ugnal Clipperse

Kljub nekajkratni prednosti s petimi točkami so gostje iz Los Angelesa predvsem preko razpoloženega dvojca Norman Powell - James Harden ohranjali rezultatski priključek z domačim moštvom. Uvodnih 10 minut dvoboja v American Airlines Centru, kjer je v teh dneh prisotna tudi naša novinarska ekipa, se je končalo z minimalnim vodstvom trenutno četrtouvrščene ekipe v zahodni konferenci (23:22).

Še precej bolje so Mavericksi odprli drugo četrtino, v kateri so gostom ob izjemni igri v obrambi dopustili doseči vsega 18 točk, medtem ko so jih sami dosegli 13 več in tako na 15-minutni odmor odšli z lepo prednostjo 14 točk (54:40). V tem delu igre se je znova potrdilo dejstvo, da Dallas v letošnji sezoni razpolaga z neprimerljivo širšim naborom kakovostnih košarkarjev, ki so na sleherni tekmi zmožni doseči dvomestno število košev. Grimesu in Thompsonu so se (počasi) začeli priključevati še ostali - v prvi vrsti P. J. Washington, Dereck Lively, Spencer Dinwiddie, Kyrie Irving, Daniel Gafford in Naji Marshall - za nekoliko mirnejše nadaljevanje tekme v drugem polčasu.