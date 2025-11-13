Svetli način
Košarka

Šesti poraz Dallasa na zadnjih sedmih tekmah, izjemna predstava Jokića

Dallas, 13. 11. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
1

Košarkarji Phoenix Suns so s 123:114 premagali Dallas Mavericks in prišli do svoje četrte zaporedne zmage, medtem ko je nekdanja ekipa Luke Dončića izgubila že šestič na zadnjih sedmih tekmah. Dallas je igral prvič po odpustitvi generalnega direktorja Nica Harrisona. V Los Angelesu je blestel Nikola Jokić, ki je Clippersom nasul kar 55 točk.

Dallas ne najde izhoda iz krize

Dallas je igral prvič po torkovi odpustitvi generalnega direktorja Nica Harrisona, ki se je znašel pod pritiskom po kontroverzni menjavi, ko je slovenskega asa Luko Dončića poslal k Los Angeles Lakersom. Mavericksi so za šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah morali priznati premoč Phoenixu.

Preberi še Pravo ponižanje Dončića in druščine na dvorišču aktualnih prvakov

Mavericksi so vodili z 28:18 ob koncu prve četrtine, preden je Phoenix z delnim izidom 12:0 prevzel pobudo. Dallas je nato v drugem polčasu zaostajal že za 18 točk, a se je dobro minuto in pol pred koncem približal na tri točke zaostanka. Grayson Allen je zadel po prodoru minuto in 25 sekund pred koncem, nato pa s 24,3 sekunde do konca dodal še dva prosta meta za sedem točk prednosti.

Devin Booker je dosegel 26 točk in devet podaj, Allen pa je prispeval 23 točk – štiri od teh v ključnih trenutkih končnice. Sunsi imajo zdaj razmerje zmag 7–5. Po začetku sezone z eno zmago in štirimi porazi so zmagali v šestih od zadnjih sedmih tekem.

Klay Thompson
Klay Thompson FOTO: Profimedia

Klay Thompson je za Dallas dosegel 19 točk, v svoji četrti zaporedni tekmi s klopi pa je zadel šest trojk – največ v sezoni. Brandon Williams je prispeval 17 točk, Cooper Flagg pa 16 točk. Mavericksi imajo zdaj razmerje 3–9, kar je njihov najslabši začetek po 12 tekmah po sezoni 2017/18, ko so imeli razmerje 2–10. To je bila sezona pred prihodom Dončića.

Preberi še Dončić: Energija je bila od prve sekunde katastrofalna

Pomemben igralec Dallasa P.J. Washington je moral sredi prve četrtine zapustiti igrišče zaradi nategnjene leve rame, potem ko je v petih minutah dosegel šest točk. Dallas je igral tudi brez Anthonyja Davisa, ki je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil že sedmo zaporedno tekmo, in Derecka Livelyja II, ki je zaradi poškodbe desnega kolena manjkal že deveto zaporedno tekmo.

Izjemen večer Jokića

Igralec večera je bil srbski zvezdnik Nikola Jokić. Ob gostovanju Denver Nuggets pri Los Angeles Clippers je za zmago s 130:116 dosegel kar 55 točk, 12 skokov in šest podaj. Za gostitelje je 23 točk prispeval James Harden.

Statistika Nikole Jokića proti Clippersom
Statistika Nikole Jokića proti Clippersom FOTO: Sofascore.com

Dva trojna dvojčka premalo za vročega Curryja

Izjemno napeto je bilo v San Antoniu, kjer so Spursi izgubili proti Golden State Warriors s 120:125. Prvič v sezoni se domači navijači v Teksasu niso veselili zmage. Gostiteljem nista pomagala trojna dvojčka Victorja Wembanyame, ki je dosegel 31 točk, 15 skokov in 10 podaj, ter Stephona Castla, ki se je ustavil pri 23 točkah ter po 10 skokih in podajah.

Na drugi strani je Stephen Curry dosegel kar 46 točk, kar 31 v drugem polčasu. V drugem delu igre je San Antonio povedel z 61:51 in kasneje 71:62. Ob koncu tretje četrtine pa so Warriorsi ušli na 92:82 in prednosti niso izpustili do konca.

Stephen Curry
Stephen Curry FOTO: AP

"Tretja četrtina je naša. Ustavljamo, pritiskamo, ustvarjamo enostavne napade in na srečo je tudi meni uspelo zadeti nekaj metov. Veste, v prvem polčasu nismo zadeli veliko, ampak mislim, da smo vsi ohranili samozavest in mirnost," je recept za novo zmago razložil Curry.

Visoko zmago je dosegel tudi Orlando Magic, ki je v Madison Squre Gardnu ugnal New York Knicks s 125:107. Tudi moštvo iz New Yorka je doživelo prvi poraz v domači dvorani, pred tem pa slavilo na petih tekmah zaporedoma. Nemec Franz Wagner, ki je zaradi zlomljenega nosu igral z masko, je za zmagovalce dosegel 28 točk, Desmond Bane jih je dodal 22. Pri New Yorku je bil z 31 koši najbolj učinkovit Jalen Brunson.

V Detroitu je Paul Reed z 28 točkami, rekordom v sezoni, popeljal gostitelje do zmage s 124:113 nad Chicago Bulls in potrdil prvo mesto Detroita na vzhodu. Duncan Robinson je dodal 23 točk, Daniss Jenkins pa 18 točk in 12 podaj.

Izidi, liga NBA:

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 111:100

Detroit Pistons - Chicago Bulls 124:113

New York Knicks - Orlando Magic 107:124

Boston Celtics - Memphis Grizzlies 131:95

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 116:130

Houston Rockets - Washington Wizards 135:112

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 117:125

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 120:125

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 114:123

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 121:92
(Luka Dončić je dosegel 19 točk, po sedem skokov in podaj ter dve ukradeni žogi za LA Lakers)

Sacramento Kings - Atlanta Hawks 100:133

LA Clippers - Denver Nuggets 116:130

košarka nba dallas mavericks nikola jokić
Spijuniro Golubiro
13. 11. 2025 08.44
One brown
