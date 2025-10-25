Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Navijači Dallasa po novem porazu besnijo na družbenih omrežjih

Dallas , 25. 10. 2025 11.38 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

V noči na soboto je bilo v ligi NBA odigranih kar 12 tekem. Luka Dončić je z Lakersi prišel do prve zmage, njegovo nekdanje moštvo Dallas Mavericks pa je doživelo še drugi poraz. Na domačem parketu je s 107:117 izgubilo proti Washington Wizards.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarji Dallasa so na uvodu v sezono visoko izgubili teksaški derbi proti San Antonio Spurs, tokrat pa jih je na domačem parketu ugnal še bledi Washington, ki ga poznavalci uvrščajo med najslabše ekipe lige. Lani so čarovniki sezono končali z le 18 zmagami, s čimer so bili najslabše moštvo vzhodne konference in drugo najslabše v celotni ligi. 

Za Washington je 34 točk dosegel 21-letni švicarsko-kanadski košarkar Kyshawn George, 17 jih je s klopi dodal Tre Johnson

Pri Dallasu je bil s 27 točkami najboljši Anthony Davis, ki je ujel še 13 skokov in imel tudi štiri asistence. Po 18 točk sta dosegla P.J. Washington in prvi izbor na naboru Cooper Flagg.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Navijači Dallasa vdani v usodo

Navijači Dallasa so po tekmi na družbenih omrežjih znova izlili gnev na vodstvo kluba, ki se je letos februarja povsem nepričakovano odreklo Luki Dončiću v zameno za Anthonyja Davisa. "Preprosto moramo sprejeti, da smo izgubili menjavo, in Davisa poslati drugam," je zapisal eden od uporabnikov Reddita.

Preberi še Dončić po zmagi nad Minnesoto: Iskreno, nisem razmišljal o preteklosti

"AD je Robin, mi pa smo zanj dali Batmana," je dodal drugi uporabnik, medtem ko je tretji ironično zapisal: "V bistvu se moramo zahvaliti Nicu Harrisonu (generalnemu direktorju, op. a.). Če bi lani tako izgubili z Washingtonom, bi bil razjarjen. Tako pa mi je zdaj popolnoma vseeno." 

Na omrežju X pa je nekdo komentiral: "Harrison je imel ekipo za naslov prvaka, a je skoraj uničil tako prihodnost Dallas Mavericks kot tudi Luke Dončića. Vse zaradi negotovosti in ega. Pazite, komu date nadzor nad svojo franšizo." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Antetokounmpo ujel 20 skokov, Wembanyama podelil devet blokad

Izjemno tekmo je znova odigral Giannis Antetokounmpo, ki je Milwaukee Bucks popeljal do druge zmage. Proti Torontu je dosegel 31 točk, 20 skokov in sedem asistenc. 

Pošastna je tudi statistika Victorja Wembanyame, ki bi skoraj dosegel trojni dvojček, čeprav je imel le dve podaji. 29 točkam in 11 skokom je namreč dodal kar devet blokad. Spursi so po podaljšku premagali New Orleans. 

Golden State Warriors, ki so bili na uvodu boljši od Lakersov, pa so tokrat za kar 20 točk izgubili na gostovanju pri Portland Trail Blazers, čeprav se je izkušeni Stephen Curry izkazal s 35 točkami. Pri zmagovalcih jih je 26 dosegel Deni Avdija

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka dallas mavericks liga nba washington wizards
Naslednji članek

Dončić po zmagi nad Minnesoto: Iskreno, nisem razmišljal o preteklosti

SORODNI ČLANKI

Dončić po zmagi nad Minnesoto: Iskreno, nisem razmišljal o preteklosti

Dončić z 49 točkami blestel ob zmagi nad Minnesoto

Joksimović pri šestnajstih letih spisal zgodovino

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306