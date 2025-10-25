Navijači Dallasa po novem porazu besnijo na družbenih omrežjih

V noči na soboto je bilo v ligi NBA odigranih kar 12 tekem. Luka Dončić je z Lakersi prišel do prve zmage, njegovo nekdanje moštvo Dallas Mavericks pa je doživelo še drugi poraz. Na domačem parketu je s 107:117 izgubilo proti Washington Wizards.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Košarkarji Dallasa so na uvodu v sezono visoko izgubili teksaški derbi proti San Antonio Spurs, tokrat pa jih je na domačem parketu ugnal še bledi Washington, ki ga poznavalci uvrščajo med najslabše ekipe lige. Lani so čarovniki sezono končali z le 18 zmagami, s čimer so bili najslabše moštvo vzhodne konference in drugo najslabše v celotni ligi. Za Washington je 34 točk dosegel 21-letni švicarsko-kanadski košarkar Kyshawn George, 17 jih je s klopi dodal Tre Johnson. Pri Dallasu je bil s 27 točkami najboljši Anthony Davis, ki je ujel še 13 skokov in imel tudi štiri asistence. Po 18 točk sta dosegla P.J. Washington in prvi izbor na naboru Cooper Flagg.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Navijači Dallasa vdani v usodo

Navijači Dallasa so po tekmi na družbenih omrežjih znova izlili gnev na vodstvo kluba, ki se je letos februarja povsem nepričakovano odreklo Luki Dončiću v zameno za Anthonyja Davisa. "Preprosto moramo sprejeti, da smo izgubili menjavo, in Davisa poslati drugam," je zapisal eden od uporabnikov Reddita.

"AD je Robin, mi pa smo zanj dali Batmana," je dodal drugi uporabnik, medtem ko je tretji ironično zapisal: "V bistvu se moramo zahvaliti Nicu Harrisonu (generalnemu direktorju, op. a.). Če bi lani tako izgubili z Washingtonom, bi bil razjarjen. Tako pa mi je zdaj popolnoma vseeno." Na omrežju X pa je nekdo komentiral: "Harrison je imel ekipo za naslov prvaka, a je skoraj uničil tako prihodnost Dallas Mavericks kot tudi Luke Dončića. Vse zaradi negotovosti in ega. Pazite, komu date nadzor nad svojo franšizo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Antetokounmpo ujel 20 skokov, Wembanyama podelil devet blokad

Izjemno tekmo je znova odigral Giannis Antetokounmpo, ki je Milwaukee Bucks popeljal do druge zmage. Proti Torontu je dosegel 31 točk, 20 skokov in sedem asistenc. Pošastna je tudi statistika Victorja Wembanyame, ki bi skoraj dosegel trojni dvojček, čeprav je imel le dve podaji. 29 točkam in 11 skokom je namreč dodal kar devet blokad. Spursi so po podaljšku premagali New Orleans. Golden State Warriors, ki so bili na uvodu boljši od Lakersov, pa so tokrat za kar 20 točk izgubili na gostovanju pri Portland Trail Blazers, čeprav se je izkušeni Stephen Curry izkazal s 35 točkami. Pri zmagovalcih jih je 26 dosegel Deni Avdija.