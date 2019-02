Dallas gostuje v Los Angelesu, Dončić še vedno vprašljiv zaradi poškodbe

Clippers - Dallas

Košarkarji Dallasa so še vedno precej oddaljeni od mest, ki vodijo v končnico lige NBAin tudi izidi v zadnjem obdobju jim ne ne dopuščajo prav veliko optimizma. Izgubili so zadnje štiri zaporedne tekme (dve v gosteh in dve doma), nazadnje so bili poraženi v Utahu.

Po All Star vikendu je Dallas odigral dve tekmi, obe brez prvega strelca, podajalca in skakalca moštva Luke Dončića (v povprečju 20.7 točke, 7.2 skoka in 5.6 podaje na tekmo), ki ga muči poškodba gležnja. Kot pravijo v taboru Dallas ni nič hujšega in morda bo trener Rick Carlisle tokrat dal priložnost tudi 19-letnemu slovenskemu košarkarju. Odločitev bo znana tik pred tekmo, kot poročajo ameriški novinarji, Dončić trenira, a tekma je druga stvar in glede na stanje na lestvici v klubu ne želijo tvegati, preden ne bo 100 odstotno pripravljen.

Dallas je precej slab na gostovanih, od 29 odigranih tekem so zmagali le šestkrat in tudi tokrat jim ne bo lahko. Clippersi so na Zahodu osmi, na zadnjem mestu, ki vodi v končnico (33 zmag, 28 porazov), Mavericksi so 13. (26 zmag, 33 porazov). Prvi strelec in podajalec moštva iz Los Angelesa je Lou Williams (v povprečju 19.9 točke, 5.3 podaje).

točke

Izid:

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks -:-