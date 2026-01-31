Naslovnica
Košarka

Dallas ima z NBA zvezdnikom obilico težav

Dallas, 31. 01. 2026 17.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
D'Angelo Russell

D'Angelo Russell je julija lani v Dallas prišel kot velika okrepitev, ki bo nadomestila težko poškodovanega Kyrieja Irvinga. 29-letnik je podpisal dveletno pogodbo, vredno več kot 11 milijonov evrov, na zadnjih devetih obračunih pa priložnosti za igro ni dobil. Nekdanji klub Luke Dončića na izkušenega Američana več ne računa.

D'Angelo Russell je bil leta 2019 del spektakla vseh zvezd, v dveh obdobjih nosil dres Los Angeles Lakersov, pred selitvijo v Dallas pa igral za Brooklyn Netse, kjer je v lanski sezoni zaslužil slabih 16 milijonov evrov. Ob prestopu k Mavericksom je sprejel precej nižjo plačo, v njihovem dresu pa naj bi nadomestil Kyrieja Irvinga, ki se je marca lani hudo poškodoval in se od takrat še ni vrnil na košarkarske parkete.

D'Angelo Russell
D'Angelo Russell
FOTO: AP

Russell je oktobra in novembra odigral nekaj dobrih tekem za Dallas, v letošnjem koledarskem letu pa s soigralci, za katerimi je 14 obračunov, le enkrat stopil skupaj na igrišče. Odsotnega Irvinga tako najpogosteje nadomeščajo 22-letni Ryan Nembhard, 23-letni Jaden Hardy in 26-letni Brandon Williams, ki sicer po naravi niso organizatorji igre. Takšnih košarkarjev v Dallasu trenutno primanjkuje, Russell pa kljub temu tekme spremlja s klopi. "Računamo na mlajše igralce," je kratko in jedrnato dejal trener Jason Kidd in namignil, da se Russell s tem ne sme obremenjevati, saj je profesionalec.

Cooper Flagg, D'Angelo Russell in Ryan Nembhard
Cooper Flagg, D'Angelo Russell in Ryan Nembhard
FOTO: AP

Russell ob slabi minutaži v letošnji sezoni beleži najslabše številke v svoji karieri, Kidd pa ga več kot očitno nima v načrtih za preostanek sezone. Ob košarkarjevi selitvi v Dallas so mnogi poudarjali, da je to glede na višino njegove plače odlična pridobitev, čas pa je pokazal, da je šlo za izredno slab dogovor o sodelovanju. Mavericksi bodo vsekakor poslušali ponudbe o potencialnih zamenjavah, povsem možno pa je tudi, da bo Russell še v naslednji sezoni bogato služil v zameno za sedenje na klopi Dallasa.

košarka liga nba dallas mavericks D'Angelo Russell

