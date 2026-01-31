Dallas ima z NBA zvezdnikom obilico težav

D'Angelo Russell je bil leta 2019 del spektakla vseh zvezd, v dveh obdobjih nosil dres Los Angeles Lakersov, pred selitvijo v Dallas pa igral za Brooklyn Netse, kjer je v lanski sezoni zaslužil slabih 16 milijonov evrov. Ob prestopu k Mavericksom je sprejel precej nižjo plačo, v njihovem dresu pa naj bi nadomestil Kyrieja Irvinga, ki se je marca lani hudo poškodoval in se od takrat še ni vrnil na košarkarske parkete.

D'Angelo Russell FOTO: AP

Russell je oktobra in novembra odigral nekaj dobrih tekem za Dallas, v letošnjem koledarskem letu pa s soigralci, za katerimi je 14 obračunov, le enkrat stopil skupaj na igrišče. Odsotnega Irvinga tako najpogosteje nadomeščajo 22-letni Ryan Nembhard, 23-letni Jaden Hardy in 26-letni Brandon Williams, ki sicer po naravi niso organizatorji igre. Takšnih košarkarjev v Dallasu trenutno primanjkuje, Russell pa kljub temu tekme spremlja s klopi. "Računamo na mlajše igralce," je kratko in jedrnato dejal trener Jason Kidd in namignil, da se Russell s tem ne sme obremenjevati, saj je profesionalec.

Cooper Flagg, D'Angelo Russell in Ryan Nembhard FOTO: AP