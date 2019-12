Dallas trepeta za Dončića: 'Čutijo, da so se izognili najhujšemu'

Novinar ESPN Tim MacMahonje v nedeljo zvečer po slovenskem času razkril nekaj novih informacij v povezavi s poškodbo gležnja enega najboljših košarkarjev lige NBA ta hip. Luka Dončića, prvi zvezdnik ekipe Dallas Mavericks, se je poškodoval v enem prvih napadov sobotne večerne tekme z moštvom Miami Heat, za katerega tudi tokrat ni igral njegov nekdanji reprezentančni kolega Goran Dragić. Pri Dallasu so bili po dramatičnem porazu v podaljšku s 118 : 122 redkobesedni, a zelo zaskrbljeni, potem ko je Dončić nekaj časa ležal ob klopi in nato odšepal v slačilnico.

LUKA

"Luka Dončić ne bo odpotoval v Milwaukee zaradi zvina desnega gležnja," je v SMS-sporočilu novinarjem zapisal trener Žrebičkov Rick Carlisle. "Ostal bo v Dallasu s (strokovnjakom za telesno pripravo košarkarjev Dallasa, op. a.) Caseyjem Smithom in se zdravil. Nobenih novih informacij ne bo do srede zvečer," je po poročanju MacMahona še dodal Carlisle. Najverjetneje klubska zdravniška služba čaka tudi na to, da Dončiću splahni oteklina, saj bo šele takrat ob podrobnejših rentgenskih pregledih znano, če je poškodba res tako nedolžna.

Brez ponovnega snidenja z Antetokounmpom

MacMahon je na Twitterju še dodal: "Luka Dončić bi se lahko vrnil v dveh tednih, potem ko je minuli večer utrpel zmeren zvin desnega gležnja, so za ESPN povedali viri. Dončić najverjetneje izpušča prihajajoči niz proti močnim ekipam Vzhoda (Bucks, Celtics, 76ers in Raptors v tem tednu), a Mavsi čutijo, da so se izognili najhujšemu."

Dallas, ki je zaenkrat na dobri poti, da si pribori eno od osmih vozovnic za končnico, je tako ostal brez svojega najboljšega košarkarja zadnjih dveh sezon tik pred začetkom morda celo najtežjega niza tekem. Mavsi se podajajo v Milwaukee k vodilni ekipi lige in vzhodne konference. Za Buckse seveda igra najkoristnejši igralec (MVP) minule sezone Grk Giannis Antetokounmpo, ki je tudi letos z Dončićem povsem v vrhu MVP-lestvice. Nato sledi domači obračun z Bostonom ter še gostovanji v Philadelphii in v Torontu pri branilcih naslova Raptorsih.

Robertsonov rekord 'na čakanju'

Dončića je poškodba "presekala" sredi izjemnega niza 25 tekem, v katerih je prispeval v povprečju 29,3 točke, 9,6 skoka in 8,9 podaje. S tem je tretji najboljši strelec lige NBA in prvi po številu trojnih dvojčkov (8), priboril si je tudi nagradi za najboljšega igralca zahodne konference v oktobru in novembru ter se že bolj kot ne usidral v postavo Zahoda za prihajajočo tekmo zvezd, ki jo bo tokrat gostil Chicago.

Žal ga je poškodba ustavila sredi lova na morda celo neponovljivi rekord legendarnega Američana Oscarja Robertsona. Po tem, ko je presegel Russella Westbrooka in Michaela Jordana, je imel Dončić v žepu tretji najdaljši niz tekem (20) z vsaj 20 točkami, petimi skoki in petimi podajami. Robertson jih je uspel nanizati kar 29, torej je Ljubljančanu za postavitev novega rekorda zmanjkalo deset tekem.

