Dallas išče okrepitev, za katero bo 'žrtvoval' (vsaj) Dennisa Smitha ml.

Košarkarji Dallasa z 20 zmagami in 23 porazi trenutno beležijo predpredzadnje mesto na Zahodu, a dejstvo je, da bi se lahko ob malenkost bolj uspešni drugi polovici uvrstili v končnico. In ker je ta tako zelo blizu (osmi Utah ima zgolj štiri zmage prednosti), se pri Dallasu resno spogledujejo s trgovanjem pred iztekom roka, ki bo 7. februarja.

Vselej dobro obveščeni ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski je zapisal, da se Dallas v primeru Dennisa Smitha ml. pogovarja o morebitni menjavi s Kokoškovim Phoenixom in Orlandom. Viri iz Phoenixa so sicer hitro sporočili, da so Sonca jasno in glasno dala vedeti, da jih Smith ml. ne zanima. Zaenkrat tako, če gre verjeti govoricam iz Arizone, ostaja zgolj možnost trgovanja z Orlandom.