Dallas je po zmagi New Orleansa padel na 10. mesto Zahoda

Litovski center Jonas Valanciunas je za Pelikane prispeval 20 točk in 19 skokov, kar je bil njegov 38. dvojni dvojček v tej sezoni, C.J. McCollum je dodal 20 točk. Pri gostih iz Charlotta sta bila najbolj učinkovita P.J. Washington z 18 in Ukrajinec Svi Mihaljuk s 15 točkami.

Za zmago New Orleansa si največ zaslug lasti Brandon Ingram . Petindvajsetletni krilni košarkar je Sršenom nasul 30 točk, pobral 11 skokov pod obema obročema ter zbral deset podaj. To je bil njegov prvi trojni dvojček v sedemletni karieri v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

V noči na petek so bile na sporedu še tri tekme. Orlando je na domačem parketu ukanil New York s 111:106, Cleveland je v Velikem jabolku po pravi drami premagal Brooklyn s 116:114, Los Angeles Clippersi pa so bili boljši od Oklahome Cityja s 127:105.

Na Floridi je odločilne točke za zmago prispeval Paolo Banchero. Novinec v ligi NBA je dosegel 21, Cole Anthony pa 18 točk. V zdesetkani zasedbi iz New Yorka – manjkal je prvi organizator igre Jalen Brunson – sta Quentin Grimes in Immanuel Quickley dosegla po 25 točk, Julius Randle pa 23 točk in devet skokov. Kratkohlačniki so doživeli tretji poraz v nizu.

V mestu angelov so Clippersi zanesljivo premagali Oklahomo City. Kawhi Leonard je za zmago – ob sijajnem metu iz igre 13-15 – dosegel 32 točk, pri gostujoči zasedbi pa je bil najbolj razpoložen Shai Gilgeous-Alexander s 30 točkami.

Najbolj razburljiva tekma je bila v Brooklynu, kjer je odločilno trojko za tesno zmago Clevelanda 1,3 sekunde pred zadnjim zvokom sirene dosegel Isaac Okoro. Pri gostih sta bila najbolj učinkovita Donovan Mitchell z 31 točkami ter Evan Mobley s 26 točkami in 16 skoki, pri mrežicah pa Mikal Bridges z 32 točkami in Spencer Dinwiddie s 25 točkami in 12 podajami.