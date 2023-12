Dallas je z zgodovinskim Dončićem na čelu demoliral nebogljeni Utah

Dallas Mavericks so v domači dvorani s pomočjo 40 točk, 10 skokov in 11 podaj Luke Dončića premagali Utah Jazz s kar 50 točkami razlike (147:97). Slovenec je postal prvi košarkar v zgodovini, ki je že v prvem polčasu tekme dosegel trojni dvojček z vsaj 25 doseženimi točkami.

To je bila 12. zmaga Teksašanov na 20 tekmah v letošnji sezoni, z njo pa so se povzpeli na četrto mesto zahodne konference. Njihovi nasprotniki ostajajo na 12. mestu z zgolj sedmimi zmagami, z novim porazom v gosteh pa ostajajo najslabše moštvo v ligi v tujih dvoranah (10 porazov na 11 tekmah). Razlika v kakovosti med nasprotnikoma je bila jasna že po prvi četrtini, ki so jo domači dobili z 11 točkami prednosti (40:29). Dallasova nadvlada se je nadaljevala do konca tekme, saj so Mavsi vsako četrtino dobili z vsaj 10 točkami prednosti, čeprav Luka Dončić v zadnji četrtini ni stopil na parket. Kljub temu je tekmo končal kot edini Dallasov igralec, ki je na parketu preživel vsaj 30 minut.

Dončić je že prvi polčas zaključil z 29 točkami, 10 skoki in 10 podajami (met iz igre 10/17) na svojem računu. Tako je dosegel že 60. trojni dvojček v svoji karieri in prehitel legendarnega Larryja Birda ter zasedel deveto mesto na večni lestvici te kategorije. Slovenski reprezentant je do 60. trojnega dvojčka prišel že po 349 tekmah v rednem delu, Bird je za ta dosežek potreboval kar 897 tekem. Kot da to ni dovolj, je Slovenec postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v prvem polčasu dosegel trojni dvojček z vsaj 25 doseženimi točkami. Posledično ne preseneča dejstvo, da je 147 točk Dalasa najvišjih v tej sezoni, če bi Teksašani dosegli tri točke več, pa bi ustvarili nov rekord po doseženih točkah v rednem delu tekme.

Dončić seveda ni bil edini na parketu, ki je blestel. Kyrie Irving je zadnjo četrtino skupaj z Dončićem spremljal s klopi, tekmo pa je ob učinkovitem metu iz igre (11/16) zaključil s 26 točkami, 3 skoki, 4 podajami in tremi ukradenimi žogami. Kar šest košarkarjev Dallasa je preseglo mejo 10 točk. Mavsi so se zanašali na letos odličen napad za novo zmago, saj so mejo 140 točk presegli že tretjič letos, a proti Utahu je bila zanesljiva tudi obramba, saj so Mavericksi prvič v tej sezoni nasprotno moštvo zadržali pod 100 točkami. Naslednja tekma Dallas čaka v noči na soboto v gosteh proti Portlandu, ki ima z zgolj šestimi zmagami na svojem računu še slabši izkupiček od Utaha.

