Dallas kljub 42 točkam Dončića izgubil proti Bostonu

Košarkarji Dallasa so zmago zapravili predvsem v prvih dveh četrtinah, ki so jih izgubili za 11 834:23) in 10 (36:26) točk. Čeprav so nato tretjo in četrto četrtino Teksašani dobili, je bilo to premalo z zmago nad razigranimi Celticsi. Pri domači ekipi je blestel predvsem Jayson Tatum, ki je 37 točkam dodal 13 skokov in pet podaj, pri 31 točkah pa se je ustavil Jaylen Brown.

"Verjetno imajo najboljši dvojec v ligi," je po tekmi priznal Luka Dončić, ki pa ni imel soigralca, ki bi presegel 30 točk, še največ jih je poleg Slovenca dosegel Christian Wood in sicer 26. Na splošno je ekipa Dallasa tokrat zelo slabo metala trojke (le s 35 odstotno uspešnostjo) ter iza črte prostih metov od koder so zadeli le 13-krat v 21-ih poskusih.