Dallas kljub povratku Dončića brez možnosti v Los Angelesu

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so na svoji 42. tekmi sezone lige NBA gostovali v Los Angelesu pri Clippersih. Teksašani, po tekmi počitka se je v igralski kader vrnil Luka Dončić, so ves čas rezultatsko zaostajali in izgubili s 113:101. Gostitelji so po prvem polčasu vodili že za 22 točk, v tretji četrtini pa je Dallasu uspelo narediti tekmo vsaj malo bolj zanimivo, a za popoln rezultatski zasuk niso imeli možnosti. Dončić je bil spet daleč najboljši posameznik svoje ekipe in je dosegel 43 točk ter dodal enajst skokov in sedem asistenc v 43 minutah na parketu. Pri zmagovalcih je Kawhi Leonard zbral 33 točk.

Luka Dončić se je po dnevu počitka v kader Dallasa vrnil z 43 doseženimi točkami. Izidi:

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 113:101 (31:25, 38:22, 19:31, 25:23)

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 113:101 (31:25, 38:22, 19:31, 25:23)

Luka Dončić 43 (za 2: 9:13, za 3: 3:9, prosti meti: 16:21, 11 skokov, 7 podaj, 2 ukradeni žogi in 3 ukradene žoge v 42 minutah) Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 147:116 Miami Heat - Oklahoma City Thunder 112:111 Toronto Raptors - Charlotte Hornets 132:120 Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 116:114 Golden State Warriors - Phoenix Suns 113:125 Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106:109