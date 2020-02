Dallas klonil v Houstonu, Čančar spet 'obsedel' na klopi

Moštvo slovenskega zvezdnikaLuka Dončića si je največji zaostanek nabralo v tretji četrtini, ko je Houston vodil že za 18 točk. V prvi polovici zadnje četrtine pa so se po zaslugi rezervistov telički približali na vsega tri točke, a v končnici vendarle priznali premoč konkurentom iz Teksasa. Pri domačih sta se s 35 in 32 točkami izkazala James Harden (16 skokov) in Russell Westbrook (devet podaj), pri Dallasu pa je 35 točk dosegel Latvijec Kristaps Porzingis, ki bo po informacijah iz Dallasa v naslednjih dveh tednih brez Dončića (poškodba gležnja) nosil največje breme moštva, ki je na zahodu padlo na šesto mesto (29-19).



Na ostalih igriščih je deseto zaporedno zmago dosegel Toronto. Aktualni prvaki so bili s 105:92 uspešni v Detroitu. Denver je znova brez odigranih minut Vlatka Čančarja v gosteh ugnal Milwaukee s 115:127. Prvi izbor lanskega nabora Zion Williamson je ob zmagi svojega New Orleansa s 139:111 proti Memphisu dosegel 24 točk. Zmag pa sta se veselila še Brooklyn proti Chicagu s 133:118 in Oklahoma v gosteh pri Phoenixu s 111:107.



Izidi:

Detroit Pistons -Toronto Raptors 92:105

Brooklyn Nets - Chicago Bulls 133:118

Houston Rockets- Dallas Mavericks 128:121

New Orleans Pelicans- Memphis Grizzlies 139:111

Milwaukee Bucks - Denver Nuggets 115:127

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 107:111

Los Angeles Lakers -Portland Trail Blazers 119:127