Dallas na šesti tekmi ugnal Clipperse za uvrstitev v drugi krog končnice

Košarkarji Dallasa so na šesti tekmi prvega kroga končnice pred domačo publiko premagali Los Angeles Clipperse s 114:101 in se tako s 4:2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale lige NBA, kjer jih čaka Oklahoma City Thunder. S 30 točkami se je najbolj izkazal Kyrie Irving, 28 jih je dodal Luka Dončić.

Dallas je prvo četrtino dobil s 34:26, drugo pa z 18:26 izgubil, tako da je bil po polovici tekme rezultat poravnana na 52. Takoj na začetku tretje četrtine pa so pritisnili košarkarji Dallasa, ki so prek Luke Dončića in Kyrieja Irvinga povedli za osem točk, potem pa se niso več ozirali nazaj. Manj kot minuto do konca tretje četrtine je Dallas po trojki Irvinga povedel za 15 točk in tako prišel do najvišje prednosti na tekmi, losangelešanom pa do konca četrtine nato ni uspelo zmanjšati zaostanka, zato je šel Dallas na zadnji odmor z lepo prednostjo (87:72).

Kyrie Irving in James Harden

Trojka Irvinga na začetku zadnje četrtine je vodstvo Dallasa še povečala. Ko je Dončić po treh minutah in pol ob nemočnemu Amirju Coffeju vknjižil svoji prvi točki v zadnji četrtini, pa je prednost Dallasa znašala že 20 točk. Teksašani so sedem minut in pol pred koncem tekme kot prvi dosegli stotico (100:78:), zato se jim je drugi krog končnice že pošteno nasmihal. Čeprav so Clippersi po štirih točkah Terranca Manna zaostanek nekoliko zmanjšali, jih je v zadnji četrtini izjemni Irving držal na varni razdalji. Z akcijo za štiri točke (trojka + uspešen prosti met) je Dallas popeljal na kar 24 točk prednosti dobrih pet minut pred koncem tekme.

Gostje so se z zadnjimi atomi močmi poskusili vrniti v tekmo, a se uspeli približati le na 13 točk razlike. Dallas je prednost mirno zadržal do konca tekme in se tako lahko razveselil uvrstitve v konferenčni polfinale. Košarkarji Dallasa se bodo v polfinalu zahodne konference pomerili z najboljšim moštvom rednega dela sezone v zahodni konferenci Oklahomo City Thunder, ki je v prvem krogu končnice s 4:0 v zmagah pometla z New Orleans Pelicansi. Drugi polfinalni par sestavljata Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets.

Luka Dončić

Zgodovina na strani Clippersov Mavericksi in Clippersi so se v zadnjem času v prvem krogu končnice namreč srečali že v letih 2020 in 2021, ko je bila obakrat serija po štirih tekmah poravnana na 2:2. Leta 2020 je nato Dallasa dobil peto tekmo in povedel s 3:2, a nato dvakrat zapored klonil in izpadel, leto kasneje pa so bili na peti in šesti tekmi uspešnejši Clippersi, ki so se tako s 4:2 v zmagal uvrstili v drugi krog končnice.