V ŽIVO: Dallas dobro začel in dobil prvo četrtino *34:21

Košarkarji Dallasa igrajo za biti ali ne biti. V Teksasu se namreč igra četrta tekma velikega finala lige NBA, v katerem Boston Celticsi vodijo s 3:0 v zmagah. A Luka Dončić in njegovi soigralci puške v koruzo niso vrgli in se borijo za ohranitev upanja. Tekmo lahko v živo gledate na Kanalu A in VOYO.

Obe ekipi sta se za morebitno ključno tekmo finala odločili za najmočnejši možni začetni peterici. Pri Dallasu sta začela prva zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving in Luka Dončić, ter Derrick Jones mlajši, P.J. Washington in Daniel Gafford. Pri Bostonu pa so tekmo začeli Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derrick White in Al Horford.

Nobenemu moštvu v zgodovini lige NBA v finalu še ni uspelo nadoknaditi zaostanka 3:0 v zmagah.

Začetni skok so dobili gostje, a prvi točki na tekmi sta pripadli Dallasu, natančneje Irving, ki je s polaganjem odprl tekmo. Takoj za Američanom rojenim v Avstraliji, ki že ima v lasti en šampionski prstan, je svoji prvi točki na tekmi vknjižil tudi slovenski zvezdnik, potem pa je zobe prvič na tekmi pokazal Boston. Gostje so prek izjemnega dvojca Tatum - Brown z delnim izidom 7:0 hitro prevzeli vodstvo. A Dončić in Irving sta se dobro upirala. Po treh zaporednih uspešnih metih Dallasovega dvojca se je Dallas vrnil v vodstvo (10:9) in gostujoči strateg Joe Mazzulla je vzel prvo minuto odmora na tekmi.

Po prvem premoru je Tatum zaključil lepo akcijo Bostona, a pet zaporednih točk Derecka Livelyja je ohranilo prednost Dallasa. Prve tri točke na tekmi je nato dosegel Bostonov rezervist Xavier Tillman, ki pa ga je Dončić zatem v slogu najbolj izkušenih ukanil in izsilil osebno napako. Slovenski košarkar se je zato prvič na tekmi soočil s prostimi meti, ki mu v finalnih tekmah povzročajo kopico težav. A prve dva na četrti tekmi je zanesljivo zadel.

Luka Dončić FOTO: AP

Delni izid 10:0 je Dallas po devetih minutah prve četrtine popeljal v prvo dvomestno prednost na tekmi (25:14), a je Tatum skrbel, da se domače moštvo ni še bolj oddaljilo od gostujočega. Tik pred koncem prve četrtine pa sta se moštvi odločili za parado trojk. White je najprej zadel za Boston, nato pa sta mu z dvojno mero vrnila Irving in Washington, ki sa poskrbela za najvišjo prednost na tekmi (+13), s katero se je prva četrtina tudi končala. Tako kot se je prva četrtina končala, se je druga začela. Dallasov Dante Exum je dosegel pet zaporednih točk in prednost domačega moštva povišal na +18 (39:21), zaradi česar je Mazzula hitro posegel po minuti odmora. Bostonu so med odmorom zaostanek pomagali znižati kar sodniki, ki so naknadno zaradi prestopa vzeli trojko Exumu in Dallasova prednost je ob vrnitvi na parket znašala 15 točk.