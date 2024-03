Dallas do nove prepričljive zmage

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so v obračuni rednega dela lige NBA gostili moštvo Golden State Warriors. Teksašan so slavili s 109:99. Za Dallas je to že četrta zmaga v nizu. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob domači zmagi dosegel 21 točk. Dodal je še tri skoke in devet asistenc. Ljubljančan je na parketu preživel točno pol ure. Tekmo je zaradi težav s stegensko mišico končal predčasno in je vprašljiv za obračun proti Oklahomi.