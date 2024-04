Dallas, tudi brez Dončića, naredil nov korak k neposredni končnici

Slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi težav s kolenom tokrat ni igral za Dallas, pri katerem je s 32 točkami svojo najboljšo predstavo v dresu teksaške ekipe prikazal PJ Washington. Ta je tekmo tudi odločil 4,5 sekunde pred koncem. Mavericks so s tem prekinili niz šestih zmag bojevnikov. Dallas z izkupičkom zmag in porazov 47-30 ostaja na petem mestu zahodne konference in na mestih, ki neposredno vodijo v končnico. Golden State (42-35) je deseti na zahodu in drži še zadnje mesto, ki ob koncu rednega dela vodi v kvalifikacijski turnir za končnico, a tega še nima zagotovljenega.