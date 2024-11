Golden State po preobratu v končnici do tesne zmage, Dončić zgrešil met za podaljšek

Košarkarji Dallas Mavericks so se mudili v San Franciscu, kjer so na tekmi rednega dela lige NBA merili moči z ekipo Golden State Warriors. Gostitelji so po preobratu v končnici obračuna slavili s 120:117. Prvi mož v taboru domačih je bil Stephen Curry (37 točk), ki je zabil nekaj odločilnih košev v zaključku. Luka Dončić, ki je imel met za podaljšek, je za poražence dosegel 31 točk. Dodal je še šest asistenc in osem skokov. Na parketu je preživel 41 minut. Za Teksašani so trije zaporedni porazi. Tekma je štela tudi za pokalno tekmovanje.