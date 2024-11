Houston na teksaškem derbiju zadal prvi domači poraz Dallasu v sezoni

Rockets so s trojkama Greena in Brooksa povedli že v prvi minuti tekme in nato vodstva do konca niso več izpustili iz rok, čeprav so bili Mavericksi ob koncu tekme povsem blizu. Čeprav so Dončić in soigralci dve minuti pred koncem tretje četrtine zaostajali že za 23 točk, se jim je uspelo zbrati in z delnim izidom 43:24 so dobri dve minute do konca tekme predvsem po zaslugi trojk Dončića in Thompsona znižali prednost gostov na 97:100.