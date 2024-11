Indiana tretjič zapored boljša od Dallasa

Manj kot 24 ur je minilo in Dallas Mavericksi so bili spet na delu. Po obračunu z oslabljeno ekipo Orlando Magic, ko so Teksašani visoko slavili, so bili spet dejavni v domači dvorani American Airlines Arena. Pomerili so se z ekipo Indiana Pacers s trenerjem Rickom Carlislom, ki je pomagal Dallasu do edinega naslova prvaka lige NBA leta 2011. Indiana je slavila še tretjič zapored v medsebojnih obračunih, gostje so zmagali s 134:127. Luka Dončić je bil spet prvi mož svoje ekipe. Dosegel je 34 točk ter dodal sedem skokov in kar petnajst asistenc. Na parketu je prebil 42 minut.